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Кривбасс во главе с Юрием Вернидубом достигли 100 мячей
Очень быстро этого добились
Фото: ФК Кривбас
Криворожский футбольный клуб "Кривбасс" забил 100-й мяч в УПЛ под руководством Юрия Вернидуба. Об этом сообщила официальная пресс-служба "Кривбасса".
Как отмечает пресс-служба "Кривбасса", первый гол в УПЛ под руководством Вернидуба красно-белые забили 2 октября 2022 года, а 100-й гол они забили в игре против "Шахтера" вчера, когда голом отметился полузащитник Глейкер Мендоза.
Добавим, что в текущем чемпионате "Кривбасс" уже отдал около 23 результативных передач. Следующая игра криворожской команды пройдет 15 марта против "Левого берега".
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