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Кривбасс во главе с Юрием Вернидубом достигли 100 мячей

Премьер-лига

Очень быстро этого добились

Кривбасс во главе с Юрием Вернидубом достигли 100 мячей

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

Криворожский футбольный клуб "Кривбасс" забил 100-й мяч в УПЛ под руководством Юрия Вернидуба. Об этом сообщила официальная пресс-служба "Кривбасса".

Как отмечает пресс-служба "Кривбасса", первый гол в УПЛ под руководством Вернидуба красно-белые забили 2 октября 2022 года, а 100-й гол они забили в игре против "Шахтера" вчера, когда голом отметился полузащитник Глейкер Мендоза.

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Добавим, что в текущем чемпионате "Кривбасс" уже отдал около 23 результативных передач. Следующая игра криворожской команды пройдет 15 марта против "Левого берега".

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Источник:
fckryvbas
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
09.03.2025 в 11:40
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Комментарии 2
oda1979 (Запорожье)
09.03.2025 в 11:40
Лучшие!
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oleg.m.3972 (Харьков)
09.03.2025 в 11:52
Точно ! Они так офигенно Ингульцу продули - загляденье ! Лучшие !!!
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