С одной травмы в другую. Полузащитник Черноморца не скоро вернется на футбольное поле

Полузащитник "Черноморца" Артем Присяжнюк восстанавливался после тяжелой травмы крестообразной связки, однако во время одной из тренировок произошел рецидив старой травмы, и он снова оказался на больничном.

По имеющейся информации, штаб "Черноморца" думает, что сделать в отношении Присяжнюка. Указывается, что ему может потребоваться повторная операция.

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В связи с этим в сезоне 2024/25 он не сыграл ни одного матча за "Черноморец".