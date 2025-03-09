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С одной травмы в другую. Полузащитник Черноморца не скоро вернется на футбольное поле
Сказался рецидив старой травмы
t.me/ChernomoretsOdessa
Полузащитник "Черноморца" Артем Присяжнюк восстанавливался после тяжелой травмы крестообразной связки, однако во время одной из тренировок произошел рецидив старой травмы, и он снова оказался на больничном.
По имеющейся информации, штаб "Черноморца" думает, что сделать в отношении Присяжнюка. Указывается, что ему может потребоваться повторная операция.
В связи с этим в сезоне 2024/25 он не сыграл ни одного матча за "Черноморец".
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Источник:sport.ua
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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alex.belogubko (одесса)
09.03.2025 в 11:57
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