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С одной травмы в другую. Полузащитник Черноморца не скоро вернется на футбольное поле

Премьер-лига

Сказался рецидив старой травмы

С одной травмы в другую. Полузащитник Черноморца не скоро вернется на футбольное поле

t.me/ChernomoretsOdessa

Новина українською

Полузащитник "Черноморца" Артем Присяжнюк восстанавливался после тяжелой травмы крестообразной связки, однако во время одной из тренировок произошел рецидив старой травмы, и он снова оказался на больничном.

По имеющейся информации, штаб "Черноморца" думает, что сделать в отношении Присяжнюка. Указывается, что ему может потребоваться повторная операция.

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В связи с этим в сезоне 2024/25 он не сыграл ни одного матча за "Черноморец".

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
09.03.2025 в 11:57
главная проблема ЧО это Бабич --гоните он всем будет проигрывать а сам он не уйдёт нет совести --выведет их в 1 лигу а потом очень долго будет возвращение в УПЛ --УБЕРИТЕ БАБИЧА пока ещё не поздно может другой тренер вытащит-- их с этой ямы он убил футбол в Одессе
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
09.03.2025 в 11:57
главная проблема ЧО это Бабич --гоните он всем будет проигрывать а сам он не уйдёт нет совести --выведет их в 1 лигу а потом очень долго будет возвращение в УПЛ --УБЕРИТЕ БАБИЧА пока ещё не поздно может другой тренер вытащит-- их с этой ямы он убил футбол в Одессе
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