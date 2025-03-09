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Александрия пополнится еще одним игроком Динамо Киев, - Источник
Может быть полноценный трансфер
Фото: sport.se.pl
"Александрия" пополнится еще одним игроком "Динамо Киев".
По информации "ТаТоТаке", в ближайшее время Сергей Булеца станет игроком клуба из Кировоградской области.
"По нашей информации, сегодня, максимум завтра может быть поставлена точка в переговорах "Александрии" с киевским "Динамо" относительно Сергея Булецы.
Булеца, скорее всего станет полноценным игроком "Александрии". Интересно в целом, потому что учитывая, что там растет, как говорят суперталантливый бразилец Аморал, очень неплохо выглядит на поле "Александрии" сейчас.
По Шепелеву, понятно, что у него контракт до конца сезона. Если "Александрия" будет играть в еврокубках, то квалификационные раунды могут стать классной витриной для Шепелева. И Шепелев сыграет в еврокубках за "горожан". Если, конечно, "Александрия" там будет", - сказал Спиваковский.
Этот сезон Сергей Булеца проводит в аренде в польской "Лехии Гданьск". За клуб он сыграл 8 матчей, результативными действиями не отметился.
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TransferMarkt оценивает игрока в 600 тыс евро.
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