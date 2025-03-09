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Защитник Кривбасса поделился мнением об игре 20 тура УПЛ

Премьер-лига

Забрали по одному баллу

Защитник Кривбасса поделился мнением об игре 20 тура УПЛ

instagram.com/fckryvbas

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Шестого марта "Шахтер" сыграл 1:1 с "Кривбассом". Защитник криворожской команды Александр Романчук поделился своими мыслями о матче:

Если смотреть по ходу игры, я разочарован, ведь мы побеждали и, по моему мнению, хорошо играли в защите, имели все шансы побеждать в этой игре и оставлять ворота "сухими". Но это футбол, немного потеряли концентрацию на одну секунду, и нам забили гол. Забываем эту игру и идем дальше. Будем разбирать следующего соперника и пытаться победить в следующем туре.

Ты впервые в официальном матче сыграл со старта в паре из Конате. Как оценишь ваше взаимодействие?

Мы с Конате тренируемся вместе, поэтому я не могу сказать, что у нас были проблемы с коммуникацией. Хочется поздравить Бакари, потому что это была первая игра для него в этом году в составе, это немаловажный момент для него. Я старался максимально поддержать его. Думаю, что мы сыграли хорошо, потому такой счет.

Психологически сейчас уже легче после первых весенних матчей?

Я понимаю, что нам нужно реабилитироваться после двух поражений, потому что было много критики по делу. В первую очередь хотелось доказать себе и всем, что мы разобрались, проанализировали ошибки. Вышли на поле и делом показали, что мы – команда.

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Источник:
fckryvbas
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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