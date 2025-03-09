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Левый берег назвал лучшего игрока в матче против Вереса
Обогнал всех
Фото - Лівий берег
"Левый берег" назвал лучшего игрока в матче против "Вереса".
Нападающий киевского клуба Дмитрий Шастал второй матч подряд стал лучшим игроком команды.
За него проголосовали 51% болельщиков. В матче против "Вереса" он забил гол на 59-й минуте матча.
На втором месте оказался Олег Синица с 13% голосов, третьим оказался Максим Механив, за которого отдали голос 10% болельщиков.
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Дмитрий Шастал присоединился к "Левому берегу" свободным агентом зимой 2025 года. За киевский клуб он отметился двумя голами против "Черноморца" и "Вереса".
Напомним, что "Левый Берег" победил "Верес" со счетом 2:0.
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