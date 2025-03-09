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Футболист Шахтера получил вызов в южноамериканскую сборную

Премьер-лига

Это его дебют

Футболист Шахтера получил вызов в южноамериканскую сборную

Фото: ФК Шахтар

Новина українською

Центральный защитник донецкого "Шахтера" Диего Арройо получил дебютный вызов в ряды национальной сборной Боливии. Об этом "горняки" сообщили в своих соцсетях.

"Желаем успехов, Диего!" – написали дончане.

Боливия в рамках отбора на чемпионат мира-2026 21 марта сыграет в гостях против Перу, а 25 марта дома с Уругваем. Сейчас "зеленые" занимают седьмое место в общей группе отбора – оно дает шанс на плей-офф. Боливия набрала 13 очков за 12 туров.

Арройо официально стал футболистом "Шахтера" 7 февраля этого года – его трансфер обошелся "горнякам" в 950 тысяч евро. Пока за первую команду в официальных матчах он еще не играл: провел три встречи УПЛ на скамейке для запасных.

Однако принял участие в двух поединках юношеского первенства Украины в составе "Шахтера" U-19. Во втором матче – против “Кривбасса” – был удален прямой красной карточкой.

29 апреля ему исполнится 20 лет.

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Боливия Шахтер (Донецк) Диего Арройо
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Источник:
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Опубликовал: Максим Кучер
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