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Прогресс в Карпатах – вызов в сборную. Центрбек львовян сыграет за национальные цвета
Есть работа для 26-летнего молдавана
ФК Карпати
Центральный защитник "Карпат" Владислав Бабогло получил вызов в сборную Молдовы на мартовские матчи в рамках отбора к чемпионату мира.
Как отмечает официальный сайт "Карпат", 22 марта сборная Молдовы сыграет против сборной Норвегии, а 25 марта против сборной Эстонии. Оба матча пройдут в Молдове, на стадионе "Зимбра" в Кишиневе.
Напомним, что в УПЛ Бабогло принял участие в 19 матчах, в которых пока не отличился результативными действиями. А за сборную Молдовы он сыграл 15 игр, отличившихся 2 голами.
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