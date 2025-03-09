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Прогресс в Карпатах – вызов в сборную. Центрбек львовян сыграет за национальные цвета

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Есть работа для 26-летнего молдавана

Прогресс в Карпатах – вызов в сборную. Центрбек львовян сыграет за национальные цвета

ФК Карпати

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Центральный защитник "Карпат" Владислав Бабогло получил вызов в сборную Молдовы на мартовские матчи в рамках отбора к чемпионату мира.

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Как отмечает официальный сайт "Карпат", 22 марта сборная Молдовы сыграет против сборной Норвегии, а 25 марта против сборной Эстонии. Оба матча пройдут в Молдове, на стадионе "Зимбра" в Кишиневе.

Напомним, что в УПЛ Бабогло принял участие в 19 матчах, в которых пока не отличился результативными действиями. А за сборную Молдовы он сыграл 15 игр, отличившихся 2 голами.

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Владислав Бабогло Карпаты (Львов)
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Источник:
fckarpaty
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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