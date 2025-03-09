Прогресс в Карпатах – вызов в сборную. Центрбек львовян сыграет за национальные цвета

Центральный защитник "Карпат" Владислав Бабогло получил вызов в сборную Молдовы на мартовские матчи в рамках отбора к чемпионату мира.

Как отмечает официальный сайт "Карпат", 22 марта сборная Молдовы сыграет против сборной Норвегии, а 25 марта против сборной Эстонии. Оба матча пройдут в Молдове, на стадионе "Зимбра" в Кишиневе.

Напомним, что в УПЛ Бабогло принял участие в 19 матчах, в которых пока не отличился результативными действиями. А за сборную Молдовы он сыграл 15 игр, отличившихся 2 голами.