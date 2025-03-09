Кипер Вереса спрогнозировал состав топ-5 УПЛ по итогам этого сезона

Вратарь ровенского "Вереса" поделился впечатлениями от старта весенней части чемпионата Украины.

“3 года подряд мы играли на выживание и с трудом сохраняли прописку в УПЛ. Нам уже надоело быть аутсайдерами. Пришел новый тренерский штаб, немного обновился состав игроков, правильно поставлена ​​работа и дела пошли вверх. Команда сейчас в отличном настроении".

"Больше всего меня поразил "Ингулец", победивший "Кривбасс" с его чрезвычайно сильным составом. ”Ворскла” отобрала очки у “Динамо”, тоже стало сенсацией. Чемпионат очень интересен, и я не могу пока спрогнозировать, кто вылетит. Ибо внизу таблицы очень плотно. А вот относительно первой пятерки, там точно будут "Динамо", "Шахтер", "Полесье", "Александрия". И может даже "Карпаты", если "Кривбасс" не придет в сознание", – сказал голкипер.