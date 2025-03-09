Квази-лига? Акценты зрителя на играх 20-го тура УПЛ

Происходит от лат. quasi "якобы, почти, словно".

Знаете, я не отношу себя к критикам УПЛ. По крайней мере, в последние три года точно. Скорее даже наоборот, иногда меня упрекают в том, что я слишком ее приукрашиваю. Но правде нужно смотреть в глаза. После резвого рестарта, чем лучше становилась погода, тем ущербнее выглядел наш футбол. К сожалению и несчастью.

В трех из восьми матчей тура команды на двоих не смогли создать более трех-пяти голевых моментов. Лидер, загнав своего визави под плинтус, затем победил лишь благодаря автоголу. Фаворит Фаворитыч не справился с соперником, пребывающем не в лучшей форме. Избиение младенцев в Житомире…

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Не считал, но навскидку кажется, что едва ли не большинство голов тура стали результатами нелепых ошибок, зачастую буквально на ровном месте. Словом, в целом у меня выходит какая-то печальная картина. И это говорит вам человек, отсмотревший все игры от свистка до свистка. Но дальше, как обычно, по порядку и без эмоций.

ЛНЗ - Динамо 1:2

Колос - Александрия 0:1

Шахтер - Кривбасс 1:1

Полесье - Черноморец 3:1

Ворскла - Карпаты 0:0

Заря - Оболонь 2:1

Ингулец - Рух 0:1

Левый Берег - Верес 2:0

Зрелищность. Самым содержательным назвал бы поединок “Зари” с “Оболонью”.

Следующим по количеству опасных моментов у ворот идет житомирский матч. В игре “Шахтера” с “Кривбассом”, а также в Черкассах и Ковалевке их было, скажем так, достаточно.

“Рух” стал дожимать “Ингулец” лишь в последние минут двадцать - до этого на поле имел место единственный голевой момент. В Полтаве, видимо, сказалось качество газона: последний из четырех шансов на гол случился вскоре после перерыва. Еще меньше их было в торжестве антифутбола на Левом берегу в Киеве.

Интрига. Ей дважды можно было сушить весла еще в первом тайме. Автогол Вовченко на 11-й минуте поединка с “Левым Берегом” поставил крест на “Вересе” в этот день. “Черноморец” в Житомире можно было отпевать еще на шесть минут раньше - когда счет открыл Батиста.

В половине матчей тура интрига задержалась надолго. На 73-й минуте Боливар еще мог спасти “Колос” от поражения, но не попал в створ ворот “Александрии”. 89-я - обрадовала “Динамо”, которое вырвало победу благодаря автоголу Путри, и огорчила “Шахтер”, которому не сумел принести три очка Бондаренко.

Ну и под самую занавесочку щедро компенсированного времени Притула таки-выцарапал победу над “Ингульцом” для “Руха”.

Логика. Самым закономерным счетом тура я бы назвал 1:2 в Черкассах. “Рух” “наиграл” на свою минимальную победу. И вряд ли были достойны большего, чем два нуля, участники игры в Полтаве.

Тогда как “Шахтер”, по соотношению моментов, должен был выигрывать в два мяча, а “Заря” с “Оболонью” вполне могли разойтись мирно.

Судейство. Нами обнаружены две судейские ошибки, которые, впрочем, не повлияли на результат поединка.

“Колос” - “Александрия”. 10-я минута: не назначенный пенальти в ворота хозяев поля за фол Демченко против Безерры, при счете 0:0. Говорит коллега Юстас: “Как по мне - пенальти без вопросов. Наступил на ахилл сзади на линии штрафной, еще и с желтой карточкой”.

“Заря” - “Оболонь”. 79-я минута: не назначенный пенальти в ворота гостей за фол Ломницкого против Будковского, при 2:1. “Интересно будет послушать, почему не поставили. Захват, бросок, чистая победа!!! А, стоп, это же футбол…”

Везение. На левом берегу Днепра Фортуна весьма поспособствовала команде Первака уже в дебюте встречи: “самострел” Вовченко определил весь дальнейший ход матча, прошедшего под диктовку хозяев поля.

Но самым везучим в туре стал другой киевский клуб. И как бы ни пытался приписать Бражко авторство победного мяча в Черкассах телекомментатор, на самом деле, тот пробивал совершенно в другую сторону, куда и летел кипер ЛНЗ. Все решил невольный “суицид” Путри.

Личности. Самой заметной фигурой тура стал вратарь “Черноморца” Рудько. Разумеется, это не делает его героем тура, но семь зачетных сэйвов говорят за себя. Парадоксально, ибо, к примеру, тот же Юстас считает, что два пропущенных гола одесситов из трех - по вине стража ворот.

На сэйв меньше насчитал у Кучеренко из ЛНЗ. По пять - у Сапутина (“Заря”) и Пахолюка (“Колос”).

Среди полевых лично мне больше всех запомнился Цара из “Александрии”. На этом же уровне были Эгиналду (“Шахтер”) и Гуцуляк (“Полесье”) - все приняли участие в четырех ключевых эпизодах матча.

Выделил бы также Мичина - автора обоих голов “Зари” и Батисту из “Полесья”. А по эффективности - еще одного житомирянина Битона.

Симпатии. Больше всего футбола увидел в исполнении “Полесья”. Следом идут “Александрия” и “Шахтер”. Затем - “Динамо” и “Заря”. Не забудем и “Оболонь”.

В туре сразу два “нуля” - не помню, случалось ли такое прежде - “Ингулец” и “Верес”. Лишь один голевой момент в середине первого тайма сумели создать “Карпаты”. По парочке - у “Черноморца” с “Колосом”. Столько же реальных угроз воротам соперника и у “Кривбасса”, но того спасает результат.

Таблица. “Динамо” с “Александрией”, пользуясь удобным случаем, нарастили свой отрыв от “Шахтера”.

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 20 15 5 0 42-13 50 2 ФК Александрия 20 13 5 2 29-16 44 3 Шахтер 19 12 4 3 46-16 40 4 Полесье 20 9 7 4 28-17 34 5 Кривбасс 19 9 5 5 23-19 32 6 Заря 19 9 1 9 23-23 28 7 Карпаты 20 8 4 8 23-23 28 8 Рух 20 6 8 6 22-17 26 9 Верес 20 6 7 7 22-27 25 10 Левый Берег 20 6 4 10 12-21 22 11 ЛНЗ 20 6 4 10 20-29 22 12 Колос 20 3 9 8 13-17 18 13 Оболонь 20 4 6 10 12-31 18 14 Ворскла 20 4 6 10 16-27 18 15 Черноморец 20 4 3 13 14-30 15 16 Ингулец 19 2 6 11 14-33 12

Вероятно, следует обратить внимание на то, что “Заря” обошла “Карпаты”.

Событие тура - стремительный спурт “Левого Берега”, оторвавшегося от зоны риска и уже ворвавшегося в десятку. Игры с участием этой команды навевают скуку, но результаты заслуживают уважения. Впрочем, успешность такого футбола лишний раз свидетельствует не в пользу нынешней УПЛ.

Продолжает увязать в болотной тине нижнего полюса таблицы “Колос” - теперь его трусцой нагнала и “Ворскла”.

Анонсы. Парадокс парадоксов - центральным поединком тура определил бы схватку главных неудачников: “Ингулец” - “Черноморец”. Эдакое танго над пропастью.

Где-то по своему интригует встреча “Александрии” с “Оболонью” - обеим категорически нельзя терять очки.

Включил бы в тройку наиболее ожидаемых матч “Динамо” - “Заря”, после увиденного в их исполнении в этом туре. Но то, что Бартулович будет ограничен в выборе состава прилично снижает уровень интереса к игре.

А в целом, увы, еще раз: по моему мнению, мы с вами наблюдаем худший сезон в истории УПЛ. Причины общеизвестны, и говорить о них уже откровенно надоело. Но понимать необходимо. Не скажу за наших легионеров в Европе, но требовать соответствия уровню той же Бельгии от местных - очевидная глупость.

Ну, что вам еще сказать от имени постоянного зрителя УПЛ? Как говорится, мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус…

Все фото - UA-Футбол