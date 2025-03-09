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Не все на месте. Кадровая ситуация Карпат перед поединком с Шахтером

Премьер-лига

Есть хорошие новости для болельщиков львов

Не все на месте. Кадровая ситуация Карпат перед поединком с Шахтером

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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В матче 21-го тура чемпионата Украины "Карпаты" – "Шахтер" у львовян могут быть кадровые проблемы, сообщает Sport.ua.

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По имеющейся информации, точно "зелено-белым" не поможет травмированный Владимир Адамюк, под вопросом участие Дениса Мирошниченко и Тимура Стецькова, которые не избежали респираторного заболевания и пропустили календарный поединок с "Ворсклой".

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Зато помогут львовянам испанец Пабло Альварес после дисквалификации и Амбросий Чачуа, который не поехал в Полтаву по уважительной причине: накануне матча он стал отцом. Грядущий поединок пройдет во Львове 11 марта.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Александр Симченко
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