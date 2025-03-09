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Хронология террора. Как от обстрелов рф страдает футбольная Одесса
Враг не оставляет "Южную жемчужину" в покое
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В течение восьми суток подряд (!), изо дня в день, страна-агрессор атакует Одессу дронами и ракетами. В пятницу вечером неоднократно звучали сигналы воздушной тревоги, после первого же из них жители города услышали грохот дронов и серию мощных взрывов. Как и в предыдущие семь вечеров и ночей, в эти дни не обошлось без пожаров, разрушений жилья мирных граждан и энергетических объектов. За эти страшные восемь суток враг лишил жизни и нанес ранения различной тяжести не одному десятку людей.
Еще не успели ремонтные бригады устранить последствия дронового удара по клубной базе "Черноморца" в Совиньоне, который состоялся неделю назад, как всего через трое суток в этот поселок снова была направлена смертоносная стая шахедов. В понедельник вечером от серьезных разрушений и пожара пострадало большое количество домов, есть один погибший человек и ряд раненых. Дроны совершили атаку на Совиньон с моря, выполнив свое черное дело в большом масштабе. По предварительным данным, врагом было уничтожено десять частных домов, а еще во многих, расположенных рядом с ними, вылетели окна и двери. Все это происходило не так далеко от дома семьи нынешнего наставника черкасского ЛНЗ Романа Григорчука. К счастью, никто из ее членов не пострадал.
Многие из одесских болельщиков называют Совиньон самым футбольным поселком Одессы. И это действительно так: в нем находится не только база "Черноморца", но и дома многих бывших футболистов, тренеров и арбитров. Как стало известно, в зону атаки шахедов попали еще несколько домов, где проживают известные в Одессе футбольные люди. К счастью, они остались невредимыми. Но так было не всегда.
За три года полномасштабной войны вражеские обстрелы неоднократно несли угрозу жизни людей и целостности домов. В начале 2024 года не удалось избежать стресса от мощного взрыва неподалеку от своего дома одному из ассистентов главного тренера "Черноморца" - тренеру по физподготовке Игорю Касьяненко. Трудно сказать, именно этот случай или что-то другое побудили его не вернуться в Одессу с тренировочного сбора в Турции, а отправиться в США, где он с тех пор и живет.
А 2 марта того же года в результате атаки шахедов погибли родственники бывшего футболиста, а ныне тренера Леонида Гайдаржи - Анна Гайдаржи и ее четырехмесячный сын. Дроновый удар полностью уничтожил целый подъезд 9-этажки, став одним из самых ужасных преступлений РФ против мирных одесситов.
Прошло чуть больше трех недель после той трагедии, как страшной силы несколько ракетных ударов привели к разрушению от взрывных волн квартиры экс-наставника "Черноморца" Семена Альтмана. В ней вырвало все оконные рамы, был поврежден внутренний интерьер. К счастью, владелец жилья не пострадал, хотя в момент удара находился в комнате.
Ровно через месяц после пережитого Альтманом неприятности ждали бывшего вратаря, а затем и тренера голкиперов "Черноморца" Юрия Роменского. В его частный дом был "прилет", из-за которого серьезные повреждения получили крыша, окна и двери.
В этом году неприятности для Одессы начались 28 января. Именно с этой даты город не знает покоя ни в светлое, ни в темное время суток. Количество вражеских ракетно-дроновых атак зашкаливает. В разгар февраля в результате обстрела "Искандерами" пострадал целый ряд исторических памятников центральной части города, которые являются мировым наследием ЮНЕСКО. В частности, серьезные повреждения получил отель "Бристоль", который принадлежит владельцам ФК "Черноморец" Борису Кауфману и Александру Грановскому. Уникальное четырехэтажное сооружение с крыши и до первого этажа было пробито вражеской ракетой...
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А за последнюю неделю кроме клубной базы "моряков" в Совиньоне пострадал и легендарный Валерий Поркуян, который был игроком и тренером "Черноморца". От взрывной волны после прилета шахеда в соседний двор в его доме повылетали окна и двери. Валерию Семеновичу и его жене Алле повезло: они остались невредимы.
Автор блога вспомнил только наиболее резонансные события, связанные с воздушными атаками дронов и ракет врага на объекты и людей, которые имеют прямое отношение к футболу.
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