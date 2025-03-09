  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Алексей Шевченко: Я бы на месте Ермакова того Григорчука убил бы
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Алексей Шевченко: Я бы на месте Ермакова того Григорчука убил бы

Премьер-лига

Рассказы о тренере продолжаются

Алексей Шевченко: Я бы на месте Ермакова того Григорчука убил бы

Фото: Чорноморець

Новина українською

Голкипер "Окжетпеса" Алексей Шевченко рассказал об отношении тренера Романа Григорчука к футболистам, на примере историй времен выступлений за "Черноморец".

- Не знаю, как Григорчука терпел Виталий Ермаков, потому что на его месте я бы того Григорчука убил бы. Григорчук говорит Виталию: "Ты вообще не футболист, ты - никто, чучело, ты за*бал меня!". Вот так он разговаривает с мужчиной, которому 30 лет. Это происходит при всех. Над тем же Демченко, что сейчас играет в "Колосе", издевался.

- А зачем он закрывал игроков, и в частности вас, на базе?

- Не знаю, может, Григорчук кайфует от этого. Вспомнилась еще одна история. В семье Богдана Бойчука родился ребенок. А мы все время на базе находимся, тренер проводит по две-три теории в день. Сам Богдан живет на расстоянии 5 минут езды до базы. На базу мы заехали за 2-3 дня до матча. В Одессе тогда выключали свет и жене Бойчука приходилось самостоятельно спускаться по лестнице с коляской с малым и собакой. А Григорчук поехал домой, а нам говорит: "Готовьтесь". Мы и остаемся на той базе непонятно зачем. Делать на базе нечего, сидим и играем в карты или сидим в телефонах. Еда также ужасная. Что там делать два дня? А если проиграли, то вообще заезд за три дня! На теории говорит: "А, может, четыре дня сделать?" и смеется. И все боятся что-то сказать, чтобы хуже не стало.

Читайте такжеГолкипер Алексей Шевченко – о Романе Григорчуке: Он такой и есть – диктатор
По теме
yellow-arrow
Черноморец будет продан. Известен покупатель клуба, - Источник
yellow-arrow
Хронология террора. Как от обстрелов рф страдает футбольная Одесса
yellow-arrow
Не все на месте. Кадровая ситуация Карпат перед поединком с Шахтером
Роман Григорчук Алексей Шевченко Черноморец (Одесса)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ukrfootball.ua
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
09.03.2025 в 16:42
От що деколи трапляється з футболістами, яких надовго саджають на лавку.
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 2
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
09.03.2025 в 16:42
От що деколи трапляється з футболістами, яких надовго саджають на лавку.
Ответить
0
0
avatar
жажа_the_best (Харьков)
09.03.2025 в 16:38
суркис дал приказ гнобить Григорчука, чья команду дала бой и чуть не отобрала очки у дырявых...
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости