Алексей Шевченко: Я бы на месте Ермакова того Григорчука убил бы

Голкипер "Окжетпеса" Алексей Шевченко рассказал об отношении тренера Романа Григорчука к футболистам, на примере историй времен выступлений за "Черноморец".

- Не знаю, как Григорчука терпел Виталий Ермаков, потому что на его месте я бы того Григорчука убил бы. Григорчук говорит Виталию: "Ты вообще не футболист, ты - никто, чучело, ты за*бал меня!". Вот так он разговаривает с мужчиной, которому 30 лет. Это происходит при всех. Над тем же Демченко, что сейчас играет в "Колосе", издевался.

- А зачем он закрывал игроков, и в частности вас, на базе?

- Не знаю, может, Григорчук кайфует от этого. Вспомнилась еще одна история. В семье Богдана Бойчука родился ребенок. А мы все время на базе находимся, тренер проводит по две-три теории в день. Сам Богдан живет на расстоянии 5 минут езды до базы. На базу мы заехали за 2-3 дня до матча. В Одессе тогда выключали свет и жене Бойчука приходилось самостоятельно спускаться по лестнице с коляской с малым и собакой. А Григорчук поехал домой, а нам говорит: "Готовьтесь". Мы и остаемся на той базе непонятно зачем. Делать на базе нечего, сидим и играем в карты или сидим в телефонах. Еда также ужасная. Что там делать два дня? А если проиграли, то вообще заезд за три дня! На теории говорит: "А, может, четыре дня сделать?" и смеется. И все боятся что-то сказать, чтобы хуже не стало.