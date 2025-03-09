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Черноморец будет продан. Известен покупатель клуба, - Источник

Премьер-лига

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Черноморец будет продан. Известен покупатель клуба, - Источник

Фото: ФК Чорноморець

Новина українською

"Черноморец" будет продан. Известен покупатель клуба.

По информации "ТаТоТаке", есть договоренность о продаже клуба с армянским бизнесменом Артуром Гранцом, но юридически это еще не подтверждено.

"По моей информации потенциальная договоренность о смене собственника клуба достигнута. Потенциальный владелец - господин Артур Гранц - армянский бизнесмен. Владелец компании BF Capital, владеет недвижимостью и сетью duty-free магазинов в аэропортах Украины, Грузии и Армении, совладелец журнала "Forbes Украина" и человек, который владеет лицензией компании "VBET Украина".

На словах, якобы все понятно и принято. Но опыт показывает, что господа, сеньоры - это люди, с которыми это не всегда работает, даже когда есть документы. Сейчас нет документов, есть какие-то потенциальные договоренности.

На самом деле, ситуация непонятна, потому что в итоге де-юре нужно будет сменить мажоритарного владельца клуба, потому что им несколько десятилетий является Леонид Климов - многолетний президент "Черноморца"", - сказал Михаил Спиваковский.

Но много вопросов существует, относительно "Черноморца".

"Вопросов на самом деле куча, что получит новый владелец. Во-первых, это долги перед футболистами, трансферные баны, которые могут выплыть обязательно. Это отсутствие инфраструктуры. Даже база в Совиньоне - это аренда. Ее можно выкупить на аукционе, но сейчас задача перед руководством клуба как-то эту базу починить после прилетов", — сказал Спиваковский.

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Сейчас "Черноморец" занимает 15-е место в турнирной таблице, набрав 15 баллов.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
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fanatSD (донецк)
09.03.2025 в 17:59
пишут что он имеет белорусское гражданство,а его семья бизнес в паРАШЕ
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Комментарии 6
fanatSD (донецк)
09.03.2025 в 17:59
пишут что он имеет белорусское гражданство,а его семья бизнес в паРАШЕ
Ответить
0
0
oda1979 (Запорожье)
09.03.2025 в 17:32
Амба Копанка и ментам. Жажа подтвердил
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0
1
avatar
Brian Cohen (Дніпро)
09.03.2025 в 17:15
Черговий будівник Ньюкарабаха в Україні, без геноцидів як без пряників.
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1
0
Caballero (DC)
09.03.2025 в 16:54
Мда... Ну що, в усьому є плюси. "Престижнішим" покупцем міг бути "анонімний вірменський бізнесмен з .к.а.ц.а.п.і.ї.", але пронесло.
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1
0
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жажа_the_best (Харьков)
09.03.2025 в 16:50
Хорошая новость! Всем болельщикам ЧО теперь на стадионе будут разливать армянский коньяк!
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Caballero (DC)
09.03.2025 в 16:52
А на виході давати в морду.
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1
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