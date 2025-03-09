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Черноморец будет продан. Известен покупатель клуба, - Источник
Спасет ли команду?
Фото: ФК Чорноморець
"Черноморец" будет продан. Известен покупатель клуба.
По информации "ТаТоТаке", есть договоренность о продаже клуба с армянским бизнесменом Артуром Гранцом, но юридически это еще не подтверждено.
"По моей информации потенциальная договоренность о смене собственника клуба достигнута. Потенциальный владелец - господин Артур Гранц - армянский бизнесмен. Владелец компании BF Capital, владеет недвижимостью и сетью duty-free магазинов в аэропортах Украины, Грузии и Армении, совладелец журнала "Forbes Украина" и человек, который владеет лицензией компании "VBET Украина".
На словах, якобы все понятно и принято. Но опыт показывает, что господа, сеньоры - это люди, с которыми это не всегда работает, даже когда есть документы. Сейчас нет документов, есть какие-то потенциальные договоренности.
На самом деле, ситуация непонятна, потому что в итоге де-юре нужно будет сменить мажоритарного владельца клуба, потому что им несколько десятилетий является Леонид Климов - многолетний президент "Черноморца"", - сказал Михаил Спиваковский.
Но много вопросов существует, относительно "Черноморца".
"Вопросов на самом деле куча, что получит новый владелец. Во-первых, это долги перед футболистами, трансферные баны, которые могут выплыть обязательно. Это отсутствие инфраструктуры. Даже база в Совиньоне - это аренда. Ее можно выкупить на аукционе, но сейчас задача перед руководством клуба как-то эту базу починить после прилетов", — сказал Спиваковский.
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Сейчас "Черноморец" занимает 15-е место в турнирной таблице, набрав 15 баллов.
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