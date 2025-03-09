Черноморец будет продан. Известен покупатель клуба, - Источник

"Черноморец" будет продан. Известен покупатель клуба.

По информации "ТаТоТаке", есть договоренность о продаже клуба с армянским бизнесменом Артуром Гранцом, но юридически это еще не подтверждено.

"По моей информации потенциальная договоренность о смене собственника клуба достигнута. Потенциальный владелец - господин Артур Гранц - армянский бизнесмен. Владелец компании BF Capital, владеет недвижимостью и сетью duty-free магазинов в аэропортах Украины, Грузии и Армении, совладелец журнала "Forbes Украина" и человек, который владеет лицензией компании "VBET Украина".

На словах, якобы все понятно и принято. Но опыт показывает, что господа, сеньоры - это люди, с которыми это не всегда работает, даже когда есть документы. Сейчас нет документов, есть какие-то потенциальные договоренности.

На самом деле, ситуация непонятна, потому что в итоге де-юре нужно будет сменить мажоритарного владельца клуба, потому что им несколько десятилетий является Леонид Климов - многолетний президент "Черноморца"", - сказал Михаил Спиваковский.