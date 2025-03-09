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Эмоции поутихли? Засуха, скорее всего, не будет увольнять полностью всех

Премьер-лига

Хорошо, хотя бы футболистов не обвиняют

Эмоции поутихли? Засуха, скорее всего, не будет увольнять полностью всех

Новина українською

По информации Sport.ua, президент "Колоса" Андрей Засуха еще не уволил всех топ-менеджеров после поражения в 20-м туре УПЛ от "Александрии" (0:1). Напомним, СМИ сообщали, что неприкосновенными останутся только футболисты.

Сейчас единственное окончательное решение есть только по тренерскому штабу во главе с Александром Поздеевым - они уволены.

Читайте такжеПоздеев подтвердил свою отставку с поста главного тренера Колоса

"Колос" занимает 12-е место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 18 очков. Следующий матч команда сыграет против "ЛНЗ", 16-го марта.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Виктор Иванчук
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