Эмоции поутихли? Засуха, скорее всего, не будет увольнять полностью всех

По информации Sport.ua, президент "Колоса" Андрей Засуха еще не уволил всех топ-менеджеров после поражения в 20-м туре УПЛ от "Александрии" (0:1). Напомним, СМИ сообщали, что неприкосновенными останутся только футболисты.

Сейчас единственное окончательное решение есть только по тренерскому штабу во главе с Александром Поздеевым - они уволены.

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"Колос" занимает 12-е место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 18 очков. Следующий матч команда сыграет против "ЛНЗ", 16-го марта.