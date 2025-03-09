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Колос определился с кандидатами на должность главного тренера, - Источник
Интересные варианты
koloskovalivka.com
"Колос" определился с кандидатами на должность главного тренера.
По словам журналиста Игоря Бурбаса, клуб из Киевской области выбрал пять кандидатов. Фаворитами на должность являются экс-тренер "Колоса" Руслан Костышин и экс-наставник "Оболони" Валерий Иващенко.
В расширенном списке есть экс-тренер сборной Украины Александр Петраков, Александр Кучер и Юрий Калитвинцев.
Бурбас пишет, что Иващенко и Петраков были замечены на трибунах во время предыдущего матча "Колоса" против "Александрии".
Напомним, что президент "Колоса" Андрей Засуха уволил весь тренерский и административный штаб, а также весь топ-менеджмент клуба после поражения от "Александрии". Позже, экс-тренер клуба Александр Поздеев подтвердил информацию.
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