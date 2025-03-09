  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Ахметов выделил 15 млн евро на еще один трансфер Шахтера
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ахметов выделил 15 млн евро на еще один трансфер Шахтера

Премьер-лига

И речь не о Сантане

Ахметов выделил 15 млн евро на еще один трансфер Шахтера

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Президент "Шахтера" Ринат Ахметов выделил дополнительные 15 миллионов евро на новый трансфер для "горняков". Об этом сообщает ТаТоТаке.

Желаемая позиция, которую хотят усилить дончане, форвард или вингер. Этим новичком будет еще один бразильский талант.

Эти инвестиции не включают в себя потенциального новичка из "Атлетико Минейро" Алиссона Сантана. ТаТоТаке отмечает, что правый вингер вчера отправился в Украину. Сегодня же должен был состояться финальный этап переговоров и возможное подписание контракта.

Напомним, что этой зимой "Шахтер" уже оформил трансфер за 17 млн ​​евро. Нападающий Кауа Элиас перешел из "Флуминенсе" за такую ​​сумму.

В общей сложности в этом сезоне "горняки" потратили 22,73 млн евро на трансферы, о которых уже сообщили официально.

По теме
yellow-arrow
"Говорит, что мы, вратари, тупые". Голкипер Шевченко рассказал, как Григорчук заставлял его играть левым защитником
yellow-arrow
Колос определился с кандидатами на должность главного тренера, - Источник
yellow-arrow
Эмоции поутихли? Засуха, скорее всего, не будет увольнять полностью всех
Ринат Ахметов Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
жека-киев (биг виладж)
09.03.2025 в 19:13
Динамо треба все вкласти в ці матчі чемпіонату. Бо на фоні ахметівських закупівель, 29 річний Лучкєвич, який останній пристойний матч провів, років 8 тому, це ні про шо.А ще, якшо Полісся візьме пристойного тренера, то шоб не довелось з Олександрією і ЛНЗ, за зону Ліги Конференції боротись.
Ответить
1
0
Вернуться к новостям
Комментарии 4
жека-киев (биг виладж)
09.03.2025 в 19:13
Динамо треба все вкласти в ці матчі чемпіонату. Бо на фоні ахметівських закупівель, 29 річний Лучкєвич, який останній пристойний матч провів, років 8 тому, це ні про шо.А ще, якшо Полісся візьме пристойного тренера, то шоб не довелось з Олександрією і ЛНЗ, за зону Ліги Конференції боротись.
Ответить
1
0
rosa19631@i.ua (Бережани)
09.03.2025 в 19:00
А Динамо ЧЕМПІОН!!!
Ответить
0
2
fanatSD (донецк)
09.03.2025 в 19:06
в этом чемпионате да.а дальше?раз в три года становится чемпионом можно.подписать лучкевича-это круто
Ответить
1
1
andrey B
09.03.2025 в 19:11
полегчало .... в 2016 победили,затем в 2021,победите и в 2025.продолжите так и дальше?
Ответить
1
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости