Ахметов выделил 15 млн евро на еще один трансфер Шахтера

Президент "Шахтера" Ринат Ахметов выделил дополнительные 15 миллионов евро на новый трансфер для "горняков". Об этом сообщает ТаТоТаке.

Желаемая позиция, которую хотят усилить дончане, форвард или вингер. Этим новичком будет еще один бразильский талант.

Эти инвестиции не включают в себя потенциального новичка из "Атлетико Минейро" Алиссона Сантана. ТаТоТаке отмечает, что правый вингер вчера отправился в Украину. Сегодня же должен был состояться финальный этап переговоров и возможное подписание контракта.

Напомним, что этой зимой "Шахтер" уже оформил трансфер за 17 млн ​​евро. Нападающий Кауа Элиас перешел из "Флуминенсе" за такую ​​сумму.

В общей сложности в этом сезоне "горняки" потратили 22,73 млн евро на трансферы, о которых уже сообщили официально.