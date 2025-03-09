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Александрия одержала юбилейную победу в УПЛ, а гол Бондаренко Кривбасса стал историческим

Премьер-лига
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Немного цифр и статистки по прошлому туру чемпионата Украины

Александрия одержала юбилейную победу в УПЛ, а гол Бондаренко Кривбасса стал историческим

Фото: ФК Олександрія

Новина українською

Официальный сайт УПЛ статистическими фактами подытожил 20 тур украинского первенства.

"Александрия" взяла верх над "Колосом" (1:0) и таким образом оформила свою 120-ю победу в рамках УПЛ.

Полузащитник "Шахтера" Артем Бондаренко отличился в воротах "Кривбасса" в номинально домашнем для "горняков" матче. Этот гол стал 11 000 по счету для команд-хозяев в истории чемпионата Украины.

Кроме этого сразу три команды провели 50 матч в рамках УПЛ: "Полесье", "Оболонь" и ЛНЗ.

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В таблице чемпионата Украины лидирует "Динамо" с шестью очками преимущества над второй "Александрией" и 10 над третьим "Шахтером" (у "горняков" еще есть поединок в запасе). Матчи 21 тура начнутся уже во вторник, 11 марта.

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Источник:
Офіційний сайт УПЛ
Опубликовал: Максим Кучер
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