"Начали хватать звезды с неба". Александр Кучер - о неожиданном результате одного из матчей 20-го тура УПЛ

Мнением о событиях 20-го тура УПЛ с корреспондентом UA-Футбол поделился бывший игрок донецкого "Шахтера" и сборной Украины, экс-наставник харьковского "Металлиста" и "Днепра-1" Александр Кучер.

- Центральным в туре был поединок во Львове, где на условно домашней арене "Шахтер" принимал криворожский "Кривбасс". Ничейный результат вас не удивил?

- Как вам сказать... Конечно, я рассчитывал, что будет победа "Шахтера". Но "Кривбасс" является крепким орешком, и мы это хорошо знаем. Криворожская команда всегда борется за высокие места, и она показала, что может давать бой - и в поединке с "горняками" это сделала. "Кривбасс" забил очень красивый мяч, повел в счете. Конечно, нелегко было "Шахтеру". Но донетчане отыгрались.

- В Черкассах, где встречались ЛНЗ и претендент на золотые награды, киевское "Динамо", победный мяч гостей случился вследствие автогола черкащанина Ильи Путри. Это тот случай, когда говорят о значении фарта в футболе?

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- Пожалуй, так и есть. Но все же "Динамо" больше заслуживало победы, потому что два тайма "сидело" на воротах ЛНЗ. И если в первом из них киевляне не использовали немало моментов, не забив в благоприятных ситуациях, то в концовке игры на гол все же заслужили. А вот черкащане до перерыва совсем ничего не показали. Во второй половине матча ЛНЗ выбегал в контратаки, ведь динамовцы большими силами шли вперед и то пространство, которое образовывалось во время их наступательных действий, давало возможность хозяевам поля искать свои возможности. Пропущенный мяч заставил "Динамо" несколько раскрыться, больше атаковать и создавать моменты для взятия ворот. Киевская команда очень стремилась забить, ведь все понимали, что в чемпионской гонке нужно выигрывать. В конце концов победный мяч киевляне забили.

- Тему фарта в футболе, видимо, вспомнил и главный тренер "Руха" Виталий Пономарев, подопечные которого забили единственный во встрече с "Ингульцом" мяч на восьмой компенсированной ко второму тайму минуте....

- Согласен. В самой концовке этого матча была подача в штрафную площадку "Ингульца", во время которой вратарь гостей, по моему мнению, мог поймать мяч. Однако выбил его неудачно - буквально на ногу нападающему "Руха", который пробивал практически в пустые ворота. Это можно назвать несчастным случаем. Паламарчук - хороший вратарь, у которого была неплохая "сухая" серия. Но вот такое случилось... Что-то у него не получилось, и в упомянутом моменте немного не повезло. Так что в субботнем матче был фарт на стороне "Руха".

- На протяжении всего первого круга чемпионата дебютант элиты "Левый берег" набрал всего 10 очков, а в пяти турах второго - аж 12. Чем объяснили бы такое перевоплощение "аистов"?

- Команда с Киевщины постепенно притерлась к Премьер-лиге. Ей, как новичку элиты, поначалу было непросто, однако со временем она поняла, что и как. Возможно, в играх с потерянными очками имела место недооценка соперников. Однако "Левый берег" понемногу оббился, освоился в Премьер-лиге и теперь, как мы видим, дает бой всем без исключения, набирая очки. Команда Виталия Первака выглядит неплохо, вот и в отчетном туре обыграла 2:0 "Верес", забив хороший второй мяч. "Левый берег" играет в тот футбол, в который может - и добивается успеха. Ребята из пристоличной команды неплохо готовы физически, они бегут, отдаются игре. На каждом матче руководство "Левого берега" и болельщики горячо переживают - и команда выкладывается. Мы видим, что есть коллектив с бойцовскими качествами, который набирает очки и стремится закрепиться в элите. Недаром он уже поднялся в середину турнирной таблицы. Не исключаю, что в пятничном матче "Верес" соперника недооценил и, возможно, после победной серии в начале весенней части чемпионата ровенчане начали хватать звезды с неба.

- На что в нынешнем чемпионата может рассчитывать житомирское "Полесье", которое в родных стенах взяло верх над одесским "Черноморцем" 3:1?

- Мне трудно сказать. Если брать осеннюю часть чемпионата, то в его активе две победы над "Шахтером". С командами-середняками или с теми, которые находятся внизу таблицы, "Полесье" обязано набирать очки, а вот когда по расписанию идут лобовые игры с ведущими соперниками, то в них житомирцы много теряют.

- Итог матча в Коваливке, где тамошний "Колос" уступил 0:1 "Александрии", имел разные последствия. Наставник коваливцев Александр Поздеев вместе со всем штабом был отправлен в отставку, а александрийцы сохранили очковый интервал в заочном соперничестве за медали со своими конкурентами...

- В последнее время у "Колоса" не было результата - в течение трех туров подряд команда терпела поражения. С каждым годом коваливцы постепенно "проседали", хотя до этого был период, когда они цеплялись и бились в национальном чемпионате, занимая 5-6-е место, даже играли в еврокубках. Но на протяжении нескольких сезонов подряд "Колос" стал падать все ниже и ниже - вот, видимо, терпения у президента клуба и не хватило. Он, наверное, пришел к выводу, что нужно что-то менять. "Александрия" по своему статусу должна была выигрывать этот матч, однако как бы там ни было, а "Колосу" нужно было набирать очки, чтобы избежать зоны "вылета" и переходных игр. Сейчас в турнирной таблице образовалась ситуация, когда сразу три команды набрали одинаковое количество очков - 18, поэтому борьба за выживание обещает быть очень интересной.

- Похоже, что "Заря" постепенно нашла свою игру, о чем свидетельствует уже шестая строчка в таблице. В прошлом туре подопечные Младена Бартуловича добыли три очка в поединке с "Оболонью"…

- Да, у "Зари" есть результат. В тех играх, где луганчане должны брать очки, они это делают. Так было и в поединке с "Оболонью". Не вижу таких потерь, которые могли бы удивить. Что ж, будем наблюдать за этой командой дальше. Посмотрим, сможет ли она подняться еще выше. Ведь "Заря" имеет подбор хороших исполнителей, поэтому вполне естественно, что она должна находиться на том месте, что есть. А может и выше.

- Что можете сказать о ничейном итоге в матче "Ворскла" - "Карпаты"?

- Пожалуй, "Ворскла" больше хотела набрать очки, ведь глядя на ее турнирное положение ей очень нужно было побеждать. Но мы знаем, что у "Карпат" туром ранее был достаточно тяжелый матч с ЛНЗ, в котором львовяне длительное время играли вдесятером и все же сумели выиграть. В той встрече львовская команда отдала много сил, поэтому в четверг, понятное дело, лучше выглядела "Ворскла". Но как бы там ни было, а мне кажется, что полтавчане все же смогут набрать свои очки и исправить турнирное положение. Ведь по игре они неплохо выглядят. У "Ворсклы" есть моменты, а вот результата пока что нет. Думаю, он все же придет.