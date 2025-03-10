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"Видим, как стремительно развивается": Шищенко назвал третью силу в украинском футболе
У наставника пивоваров была возможность следить за процессами изнутри
Фото - Оболонь
Главный тренер "Оболони" Сергей Шищенко высказался о лидерах чемпионата Украины.
“Видим, как стремительно развивается “Полесье”. Да, они еще не "Динамо" и не "Шахтер", но это уже реально третья сила в нашем футболе. А если вообще, то этот чемпионат очень интригующий. От зоны переходных матчей до фактически зоны еврокубков – 7-8 очков. Конечно, хочется, чтобы и уровень футбола был еще выше”, – сказал Шищенко.
Напомним, что весной 2024 года Сергей Юрьевич возглавлял житомирскую команду в статусе и.о. главного тренера.
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