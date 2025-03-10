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"Видим, как стремительно развивается": Шищенко назвал третью силу в украинском футболе

Премьер-лига
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У наставника пивоваров была возможность следить за процессами изнутри

"Видим, как стремительно развивается": Шищенко назвал третью силу в украинском футболе

Фото - Оболонь

Новина українською

Главный тренер "Оболони" Сергей Шищенко высказался о лидерах чемпионата Украины.

“Видим, как стремительно развивается “Полесье”. Да, они еще не "Динамо" и не "Шахтер", но это уже реально третья сила в нашем футболе. А если вообще, то этот чемпионат очень интригующий. От зоны переходных матчей до фактически зоны еврокубков – 7-8 очков. Конечно, хочется, чтобы и уровень футбола был еще выше”, – сказал Шищенко.

Читайте такжеСергей Шищенко: О весенних проблемах Полесья, амбициях Буткевича и дебюте Усика в еврокубках

Напомним, что весной 2024 года Сергей Юрьевич возглавлял житомирскую команду в статусе и.о. главного тренера.

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Источник:
Експрес
Опубликовал: Александр Симченко
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