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Романов рассудит матч Карпаты - Шахтер и другие назначения на 21-й тур УПЛ
Судейские назначения на матчи 21-го тура УПЛ
Фото - Олександр Приходько
Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 21-го тура Украинской Премьер-Лиги-2024/2025.
21-й тур
11 марта (вторник)
Александрия - Оболонь 13:00. Арбитр - Пасхал И.Ю. (Херсон), Арбитр VAR - Каленов А.О. (Хмельницкий),
Верес - Полесье 15:30. Арбитр - Панчишин Д.И. (Харьков), Арбитр VAR - Шандор А.А. (Львов),
Динамо - Заря 15:30. Арбитр - Копиевский В.В. (Кропивницкий), Арбитр VAR - Новохатний В.В. (Черкассы),
Карпаты - Шахтер 18:00. Арбитр - Романов В.М. (Днепр), Арбитр VAR - Балакин М.А. (Киевская обл.),
15 марта (суббота)
Кривбасс - Левый Берег 15:30. Арбитр - Блавацкий Р.А. (Львов), Арбитр VAR - Задиран С.С. (Киевская обл.),
Рух - Ворскла 18:00. Арбитр - Заброда К.В. (Киев), Арбитр VAR - Шурман Д.Л. (Киевская обл.),
16 марта (воскресенье)
Ингулец - Черноморец 13:00. Арбитр - Соловьян А.М. (Киевская обл.), Арбитр VAR -Деревинский А.А. (Хмельницкий),
ЛНЗ - Колос 15:30. Арбитр - Резников Д.М. (Каменское), Арбитр VAR - Омельченко А.В. (Славянск).
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