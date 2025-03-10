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Романов рассудит матч Карпаты - Шахтер и другие назначения на 21-й тур УПЛ

Премьер-лига

Судейские назначения на матчи 21-го тура УПЛ

Романов рассудит матч Карпаты - Шахтер и другие назначения на 21-й тур УПЛ

Фото - Олександр Приходько

Новина українською

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 21-го тура Украинской Премьер-Лиги-2024/2025.

21-й тур

11 марта (вторник)

Александрия - Оболонь 13:00. Арбитр - Пасхал И.Ю. (Херсон), Арбитр VAR - Каленов А.О. (Хмельницкий),

Верес - Полесье 15:30. Арбитр - Панчишин Д.И. (Харьков), Арбитр VAR - Шандор А.А. (Львов),

Динамо - Заря 15:30. Арбитр - Копиевский В.В. (Кропивницкий), Арбитр VAR - Новохатний В.В. (Черкассы),

Карпаты - Шахтер 18:00. Арбитр - Романов В.М. (Днепр), Арбитр VAR - Балакин М.А. (Киевская обл.),

15 марта (суббота)

Кривбасс - Левый Берег 15:30. Арбитр - Блавацкий Р.А. (Львов), Арбитр VAR - Задиран С.С. (Киевская обл.),

Рух - Ворскла 18:00. Арбитр - Заброда К.В. (Киев), Арбитр VAR - Шурман Д.Л. (Киевская обл.),

16 марта (воскресенье)

Ингулец - Черноморец 13:00. Арбитр - Соловьян А.М. (Киевская обл.), Арбитр VAR -Деревинский А.А. (Хмельницкий),

ЛНЗ - Колос 15:30. Арбитр - Резников Д.М. (Каменское), Арбитр VAR - Омельченко А.В. (Славянск).

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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