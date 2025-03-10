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Динамо - Заря. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины
Динамо- Заря: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 11.03.25 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: ФК Динамо
В Киеве сыграют центральный матч 21-го тура УПЛ. Лидер чемпионата будет принимать шестую команду, которая последними результатами радует собственных болельщиков. Смогут ли футболисты "Зари" навязать борьбу лидеру даже несмотря на существенные кадровые потери?
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В прошлом туре обе команды победили со счетом 2:1. "Динамо" на выезде дожало ЛНЗ, а "Заря“ в Киеве благодаря дублю Мичина победила "Оболонь“.
Поединок 21-го УПЛ сезона 2024/2025 "Динамо" - "Заря" состоится во вторник, 11 марта 2025 года, в 15:30. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале УПЛ ТВ. Также трансляция будет доступна на телеканале 2+2.
Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир – следите за ходом событий в матч-центре UA-Футбол.
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