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Петраков объяснил свое присутствие на матче УПЛ
Экс-тренер сборной Украины дал искренний ответ
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Бывший главный тренер сборных Украины и Армении Александр Петраков отреагировал на слухи, что он может возглавить ковалевский "Колос".
"Нет, это не правда. Я просто приехал на игру к своему другу - администратору Сергею Простимкину. Давно его не видел. Никакого отношения к "Колосу" я не имею вообще.
Связывался ли со мной "Колос"? Нет, это все вранье", - заявил Петраков для Sport-express.ua.
Отметим, что накануне Петраков посетил матч 20-го тура УПЛ "Колос" - "Александрия" (0:1).
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Источник:Sport-express.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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