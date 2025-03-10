Петраков объяснил свое присутствие на матче УПЛ

Бывший главный тренер сборных Украины и Армении Александр Петраков отреагировал на слухи, что он может возглавить ковалевский "Колос".

"Нет, это не правда. Я просто приехал на игру к своему другу - администратору Сергею Простимкину. Давно его не видел. Никакого отношения к "Колосу" я не имею вообще.

Связывался ли со мной "Колос"? Нет, это все вранье", - заявил Петраков для Sport-express.ua.