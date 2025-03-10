Колос выбрал нового тренера - ранее он уже возглавлял команду

"Колос" определился с новым тренером. Президент ковалевского клуба Андрей Засуха принял решение вновь доверить команду Руслану Костышину, сообщает ТаТоТаке.

Под руководством 48-летнего специалиста "Колос" прошел путь от любительского коллектива в УПЛ, где впервые в истории клуба вышел в еврокубки, а также достиг рекордного 4 места.

Костышин подал в отставку в августе 2021-го после поражения от "Динамо" (0:7), после чего полгода проработал вице-президентом "Колоса", а затем на год возглавил казахстанский "Аксу". В последнее время работал экспертом на УПЛ ТВ.

Ожидается, что Костышин будет презентован команде уже сегодня. Вчера у футболистов был выходной: ни один из них не имел информации относительно расписания мероприятий и будущего клуба в целом.

Напомним, что президент "Колоса" Андрей Засуха уволил весь тренерский и административный штаб, а также весь топ-менеджмент клуба после поражения от "Александрии" (0:1).