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Колос выбрал нового тренера - ранее он уже возглавлял команду

Премьер-лига

Специалиста представят команде сегодня

Колос выбрал нового тренера - ранее он уже возглавлял команду

Фото: Александр Приходько

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"Колос" определился с новым тренером. Президент ковалевского клуба Андрей Засуха принял решение вновь доверить команду Руслану Костышину, сообщает ТаТоТаке.

Под руководством 48-летнего специалиста "Колос" прошел путь от любительского коллектива в УПЛ, где впервые в истории клуба вышел в еврокубки, а также достиг рекордного 4 места.

Костышин подал в отставку в августе 2021-го после поражения от "Динамо" (0:7), после чего полгода проработал вице-президентом "Колоса", а затем на год возглавил казахстанский "Аксу". В последнее время работал экспертом на УПЛ ТВ.

Ожидается, что Костышин будет презентован команде уже сегодня. Вчера у футболистов был выходной: ни один из них не имел информации относительно расписания мероприятий и будущего клуба в целом.

Напомним, что президент "Колоса" Андрей Засуха уволил весь тренерский и административный штаб, а также весь топ-менеджмент клуба после поражения от "Александрии" (0:1).

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Денис Костышин Колос (Ковалевка) Андрей Засуха
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
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