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Колос выбрал нового тренера - ранее он уже возглавлял команду
Специалиста представят команде сегодня
Фото: Александр Приходько
"Колос" определился с новым тренером. Президент ковалевского клуба Андрей Засуха принял решение вновь доверить команду Руслану Костышину, сообщает ТаТоТаке.
Под руководством 48-летнего специалиста "Колос" прошел путь от любительского коллектива в УПЛ, где впервые в истории клуба вышел в еврокубки, а также достиг рекордного 4 места.
Костышин подал в отставку в августе 2021-го после поражения от "Динамо" (0:7), после чего полгода проработал вице-президентом "Колоса", а затем на год возглавил казахстанский "Аксу". В последнее время работал экспертом на УПЛ ТВ.
Ожидается, что Костышин будет презентован команде уже сегодня. Вчера у футболистов был выходной: ни один из них не имел информации относительно расписания мероприятий и будущего клуба в целом.
Напомним, что президент "Колоса" Андрей Засуха уволил весь тренерский и административный штаб, а также весь топ-менеджмент клуба после поражения от "Александрии" (0:1).
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