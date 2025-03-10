Полесье продлит контракт с Ашуром - СМИ

"Полесье" продлит контракт с главным тренером Имадом Ашуром, сообщает ТаТоТаке.

Согласно данным источника, руководство клуба уже встретилось с 36-летним специалистом и договорилось о пролонгации соглашения до 31 декабря 2025 года. Предыдущий контракт действовал до конца этого сезона.

Ашур возглавил "Полесье" в мае 2024 года. Во главе команды он провел 23 матча, в которых одержал 10 побед, потерпел 6 поражений и еще 7 поединков были сыграны вничью.

В данный момент житомирский клуб идет на 4-м месте в турнирной таблице УПЛ.