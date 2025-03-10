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Экс-игрок Динамо - о Суркисе: Мне сказали, что я не с тем человеком пожал руки

Премьер-лига

Алексей Шевченко рассказал, что президент киевского клуба должен ему деньги

Экс-игрок Динамо - о Суркисе: Мне сказали, что я не с тем человеком пожал руки

ФК "Динамо" / Автор невідомий

Новина українською

Бывший вратарь киевского "Динамо" Алексей Шевченко поделился историей о том, как клуб не выплатил ему долг , несмотря на обещания и договоренности президента "бело-синих" Игоря Суркиса.

- В последнее наше общение [c Игорем Суркисом] оцениваю его настроение 50 на 50. Я много ходил по арендам. Мне обещали, что "Динамо" будет покрывать зарплату, пока я играю в аренде. В итоге за год ничего не дали. Прихожу об этом говорить с Суркисом, мне дают 10 тысяч за год, а у меня долгов 60. Говорит: "Нет, у меня с собой нет больше, потом я тебе отдам".

До сих пор не отдал, "простил меня" где-то на 200 тысяч "не гривен" в итоге. Я подписал бумагу, чтобы меня отпустили быстренько в "Зарю" и успели заявить. Он же сказал, что "отдаст потом", мы пожали руки. Я ему поверил, потому что в Днепре принято выполнять, если обещаешь.

- Самостоятельно или через кого-то пытались связаться с ним по этому вопросу?

- Потом наши общие знакомые общались с ним в Монако или Монте-Карло на эту тему - мол, ты Алексею должен денег. Он сказал, что помнит и ждет письма, где я напишу сумму, сколько ему должен. Мне звонили где-то в два часа ночи и спрашивали, есть ли у меня подтверждение. Я ответил, что нет - мы же пожали руки. Они посмеялись и сказали, что я не с тем человеком пожал руки.

- Суркис хотел от вас какое-то подтверждение того, что клуб вам еще что-то должен?

- Ну да, но мы же до этого общались, пожали руки и все. Мне сказали, что надо сейчас подписывать контракт с "Зарей", чтобы они успели меня заявить, а остальные деньги получу потом, - сказал Алексей Шевченко.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Kondor (Веселе)
10.03.2025 в 11:16
Ото воно таке Gівно
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Комментарии 1
Kondor (Веселе)
10.03.2025 в 11:16
Ото воно таке Gівно
Ответить
0
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