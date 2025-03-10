Вратарь Шахтера может сменить клуб в УПЛ - Источник

В расположении "Вереса" на просмотре находится 20-летний вратарь Владислав Кравец, сообщает Sport.ua.

Контракт голкипера до 31 декабря 2026 года принадлежит Шахтеру. Прошлой осенью он провел 7 матчей за молодежный состав "горняков" U-19 и один поединок за юниорскую сборную Украины U-19.

Пока неизвестно, на каких условиях голкипер может продолжить карьеру в "Вересе", если произведет приятное впечатление на тренерский штаб ровенской команды.

Отметим, что недавно "Верес" подписал полноценный контракт с центрбеком "Динамо" U-19 Назаром Балабой.