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Стали известны лучшие игрок и тренер 20-го тура УПЛ

Премьер-лига

Определились триумфаторы

Стали известны лучшие игрок и тренер 20-го тура УПЛ

Фото: ФК Лівий берег

Новина українською

Украинская Премьер-Лига вместе с ведущими, экспертами, комментаторами УПЛ ТВ и представителями ведущих спортивных СМИ Украины определили символическую сборную 20-го тура УПЛ, а также лучших игрока и тренера.

Лучшим тренером тура признали Виталия Первака, под руководством которого "Левый Берег" одержал четвертую победу в пяти последних турах (на этот раз - над "Вересом", 2:0). В топ-3 тренеров 20-го тура также вошли Юрий Вернидуб ("Кривбасс") и Младен Бартулович ("Заря").

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А лучшим игроком 20-го тура назвали полузащитника Петара Мичина ("Заря") - автора двух голов в ворота "Оболони" (2:1). В топ-5 игроков также вошли Алексей Гуцуляк ("Полесье"), Александр Андриевский ("Полесье"), Дмитрий Шастал ("Левый Берег") и Андрей Клищук ("Кривбасс").

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В общем эксперты упоминали 28 футболистов и 8 тренеров на звание героев 20-го тура, а также 62 кандидата в символическую сборную. Поэтому, кроме 11 футболистов условного стартового состава, был добавлен также условный резерв символической сборной тура: Александр Караваев ("Динамо"), Данил Скорко ("Александрия"), Богдан Слюбик ("Рух"), Владислав Бабогло ("Карпаты"), Артем Шабанов ("Александрия"), Бакари Конате ("Кривбасс"), Жан Педросо ("Карпаты"), Егор Назарина ("Шахтер"), Глейкер Мендоза ("Кривбасс"), Теди Цара ("Александрия"), Даниэль Соса ("Кривбасс").

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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