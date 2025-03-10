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Названо возможное место проведения матча Ингулец - Черноморец

Премьер-лига

Снова не в Петрово

Названо возможное место проведения матча Ингулец - Черноморец

Фото: fcdynamo.com

Новина українською

Невозможность "Ингульца" проводить домашние матчи на собственном стадионе в Петрово заставляет клуб искать выход из ситуации, и хотя вопрос проведения матча 21-го тура с "Черноморцем" 16 марта до сих пор не решен, варианты решения есть.

Как сообщает Sport.ua, в Одессе с пониманием отнеслись к проблемам "Ингульца". Одесский клуб готов предоставить сопернику из Кировоградщины возможность провести домашний матч на стадионе "Черноморец". Все расходы по организации этого матча, как и проезд из Петрово в Одессу и в обратном направлении, проживание и питание "Ингульца" одесситы готовы взять на себя.

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Если по каким-то причинам "Ингулец" не согласится на предложенный вариант, в качестве его домашней арены может быть использовано другое сооружение Кировоградщины — НСК "Ника" в Александрии. Стоит отметить, что в этом же туре за пять дней до возможной встречи "Ингульца" с "Черноморцем" состоится матч "Александрия" – "Оболонь".

Заявленный "Ингульцом" в качестве запасной домашней арены – стадион "Горняк" в Кривом Роге пригодиться в рамках одного тура не сможет. Это объясняется тем, что сутками ранее, 15 марта, на нем сыграют "Кривбасс" и "Левый берег". Учитывая частые воздушные тревоги в Кривом Роге, из-за которых матч приходилось откладывать на другой день, этот вариант не может рассматриваться как приемлемый.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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