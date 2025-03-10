Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Верес - Полесье. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины
Верес - Полесье: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 11.03.25 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Полісся
Команды хорошо начали вторую половину сезона. "Верес" неожиданно обыграл "Кривбасс" и "Колос", но в последнем туре притормозил, проиграв "Левому Берегу".
"Полесье" после зимней паузы победило "Ингулец" и "Черноморец" и сыграло вничью с "Оболонью".
- Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football
Поединок двадцать первого тура УПЛ сезона 2024/2025 "Верес" - "Полесье" состоится во вторник, 11 марта 2025, в 15:30. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, телеканале УПЛ ТВ.
Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир – следите за ходом событий в матч-центре UA-Футбол.
Популярное сейчас
- Колос выбрал нового тренера - ранее он уже возглавлял команду
- Команда Первой лиги близка к прекращению существования
- Представители потенциального владельца Черноморца посетили клубную базу. Какой результат?
- Черноморец будет продан. Известен покупатель клуба, - Источник
- Гвардиола тайно поехал в Испанию, чтобы спасти свой брак
- Новая ведущая клубного ТВ Реала привлекла внимание фанатов своей внешностью. ФОТО