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Верес - Полесье. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины

Премьер-лига
Обновлено

Верес - Полесье: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 11.03.25 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Верес - Полесье. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины

Полісся

Новина українською

Команды хорошо начали вторую половину сезона. "Верес" неожиданно обыграл "Кривбасс" и "Колос", но в последнем туре притормозил, проиграв "Левому Берегу".

"Полесье" после зимней паузы победило "Ингулец" и "Черноморец" и сыграло вничью с "Оболонью".

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Поединок двадцать первого тура УПЛ сезона 2024/2025 "Верес" - "Полесье" состоится во вторник, 11 марта 2025, в 15:30. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, телеканале УПЛ ТВ.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Михаил Качайло
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