  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Новичок-легионер ЛНЗ дал первый комментарий после перехода в клуб
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Новичок-легионер ЛНЗ дал первый комментарий после перехода в клуб

Премьер-лига

Джевисон Беннетт перешел в ЛНЗ из "Сандерленда"

Новичок-легионер ЛНЗ дал первый комментарий после перехода в клуб

Фото: ФК ЛНЗ

Новина українською

Вингер "Сандерленда" Джевисон Беннетт высказался о своем переходе в черкасский ЛНЗ.

"Хорошо себя чувствую, очень рад быть здесь. Рад новому вызову в своей карьере, готов отдаться команде на 100%.

Тренировочный центр ЛНЗ - топ! Хорошие поля и тренажерный зал. Все качественно сделано для тренировок. Мне очень понравилось.

Я в хорошей форме и готов к следующей неделе. Хочу тяжело работать и готовиться к грядущему матчу. Мои сильные качества? Я довольно быстрый в игре один в один, поэтому скажу, что это дриблинг и скорость.

Впечатления от игры в 18 лет за сборную Коста-Рики на чемпионате мира в Катаре? Да, это был очень хороший опыт поиграть с футболистами высокого уровня в такой атмосфере. Это незабываемо", - сказал футболист в комментарии клубному YouTube-каналу.

По теме
yellow-arrow
Есть подтверждение от авторитетного инсайдера. Шахтер согласовал переход Алиссона
yellow-arrow
Экс-игрок сборной Украины станет ассистентом Костышина в Колосе
yellow-arrow
"Говорили мне: "Сейчас Шовковский заканчивает карьеру". Шевченко рассказал о конкуренции в Динамо
ЛНЗ (Черкассы)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
YouTube-канал ЛНЗ
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
100 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости