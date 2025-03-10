Новичок-легионер ЛНЗ дал первый комментарий после перехода в клуб

Вингер "Сандерленда" Джевисон Беннетт высказался о своем переходе в черкасский ЛНЗ.

"Хорошо себя чувствую, очень рад быть здесь. Рад новому вызову в своей карьере, готов отдаться команде на 100%.

Тренировочный центр ЛНЗ - топ! Хорошие поля и тренажерный зал. Все качественно сделано для тренировок. Мне очень понравилось.

Я в хорошей форме и готов к следующей неделе. Хочу тяжело работать и готовиться к грядущему матчу. Мои сильные качества? Я довольно быстрый в игре один в один, поэтому скажу, что это дриблинг и скорость.

Впечатления от игры в 18 лет за сборную Коста-Рики на чемпионате мира в Катаре? Да, это был очень хороший опыт поиграть с футболистами высокого уровня в такой атмосфере. Это незабываемо", - сказал футболист в комментарии клубному YouTube-каналу.