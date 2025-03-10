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"Говорили мне: "Сейчас Шовковский заканчивает карьеру". Шевченко рассказал о конкуренции в Динамо

Премьер-лига
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Пошло не по плану

"Говорили мне: "Сейчас Шовковский заканчивает карьеру". Шевченко рассказал о конкуренции в Динамо

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший вратарь "Динамо" Алексей Шевченко вспомнил о том, как он пытался конкурировать за место в стартовом составе во время своего пребывания в лагере "бело-синих" с 2013 по 2015 годы.

- Вы упоминали, что лично просили Суркиса отпустить вас. Часто с ним общались?

- При подписании предыдущего контракта с "Динамо" впервые общался, там и встретил двух братьев Суркисов на Олимпийском. Говорили мне: "Сейчас Шовковский заканчивает карьеру, Бойко ушел, будете с Максом Ковалем конкурировать за основу". В итоге, "СаШо" еще лет 7 играл.

Сергей Мохник (замдиректора - прим.) говорил, что под Шовковским "умерло" много вратарей. Ему Суркис отвечал: "А как ему отказать? Он постоянно просил продлить контракт еще на один год. Это же легенда!" Зачем тогда молодых вратарей подписывать, если они не будут играть? Не понимаю до сих пор.

- Насколько Суркис открыт к футболистам? Можно ли было просто прийти со своей проблемой и пообщаться с ним?

- Пообщаться с ним возможно, но если у него плохое настроение, то тебе только хуже будет. В один день можешь прийти и попросить условно говоря, контракт на 100 тысяч больше и он без вопросов это сделает. А если настроение плохое - мог сказать, что ты даже гривны не заслуживаешь.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Александр Бураков
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