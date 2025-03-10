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Экс-игрок сборной Украины станет ассистентом Костышина в Колосе
Ранее они уже работали вместе в любительском клубе
dynamo.kiev.ua
Как уже сообщалось, Руслан Костышин снова станет главным тренером "Колоса".
Согласно данным Telegram-канала "УПЛ жива", официальное представление специалиста состоится во вторник, 11 марта, после обеда.
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Ассистентом Костышина в ковалевском клубе станет бывший полузащитник сборной Украины Олег Шелаев. Интересно, что Костышин и Шелаев уже работали вместе в любительском клубе "Днестр". Кроме того, оба были экспертами на телеканале УПЛ ТВ.
На данный момент "Колос" занимает 12-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 18 очков в 20 матчах.
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