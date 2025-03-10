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Есть подтверждение от авторитетного инсайдера. Шахтер согласовал переход Алиссона

Премьер-лига
Обновлено

Ожидается официальное объявление

Есть подтверждение от авторитетного инсайдера. Шахтер согласовал переход Алиссона

Фото: Pedro Souza/Atlético-MG

Новина українською

Донецкий "Шахтер" согласовал трансфер Алиссона.

Как сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, "горняки" договорились с "Атлетико Минейро" о переходе 19-летнего бразильского вингера Алиссона Сантаны.

Известно, что общая сумма трансфера составит 16 миллионов евро. Стороны уже подписали все необходимые документы.

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За взрослую карьеру Алиссон принял участие в 42 матчах в составе "Атлетико", отметившись 4 голами и 2 ассистами. Также талантливый нападающий неоднократно вызывался в юношескую сборную Бразилии U-20.

Авторитетный сайт Transfermarkt оценивает его стоимость в 4,5 миллиона евро.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Андрей Журба
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