Есть подтверждение от авторитетного инсайдера. Шахтер согласовал переход Алиссона

Донецкий "Шахтер" согласовал трансфер Алиссона.

Как сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, "горняки" договорились с "Атлетико Минейро" о переходе 19-летнего бразильского вингера Алиссона Сантаны.

Известно, что общая сумма трансфера составит 16 миллионов евро. Стороны уже подписали все необходимые документы.

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За взрослую карьеру Алиссон принял участие в 42 матчах в составе "Атлетико", отметившись 4 голами и 2 ассистами. Также талантливый нападающий неоднократно вызывался в юношескую сборную Бразилии U-20.

Авторитетный сайт Transfermarkt оценивает его стоимость в 4,5 миллиона евро.