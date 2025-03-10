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Сохраняя традиции. Шахтер представил очередного бразильского новичка
Алиссон Сантана - игрок Шахтера
shakhtar.com
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Им стал 19-летний бразильский вингер Алиссон Сантана, который перешел в донецкий "Шахтер" из бразильского "Атлетико Минейро".
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Контракт с игроком рассчитан до 2030 года.
Ранее СМИ писали, что общая сумма трансфера составит 16 миллионов евро.
За взрослую карьеру Алиссон принял участие в 42 матчах в составе "Атлетико", отметившись 4 голами и 2 ассистами. Также талантливый нападающий неоднократно вызывался в юношескую сборную Бразилии U-20.
Авторитетный сайт Transfermarkt оценивает его стоимость в 4,5 миллиона евро.
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