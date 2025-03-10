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Сохраняя традиции. Шахтер представил очередного бразильского новичка

Премьер-лига
Обновлено

Алиссон Сантана - игрок Шахтера

Сохраняя традиции. Шахтер представил очередного бразильского новичка

shakhtar.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Шахтер" официально объявил о подписании очередного бразильского новичка.

Им стал 19-летний бразильский вингер Алиссон Сантана, который перешел в донецкий "Шахтер" из бразильского "Атлетико Минейро".

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Контракт с игроком рассчитан до 2030 года.

Ранее СМИ писали, что общая сумма трансфера составит 16 миллионов евро.

За взрослую карьеру Алиссон принял участие в 42 матчах в составе "Атлетико", отметившись 4 голами и 2 ассистами. Также талантливый нападающий неоднократно вызывался в юношескую сборную Бразилии U-20.

Авторитетный сайт Transfermarkt оценивает его стоимость в 4,5 миллиона евро.

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Комментарии
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kalan-86 (Анкара)
10.03.2025 в 16:49
Якщо стільки заплатили при такій скромній вартості і дуже посередніх показниках, значить дуже перспективний гравець. Сподіваюсь принесе користь.
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Комментарии 1
kalan-86 (Анкара)
10.03.2025 в 16:49
Якщо стільки заплатили при такій скромній вартості і дуже посередніх показниках, значить дуже перспективний гравець. Сподіваюсь принесе користь.
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0
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