Даниил Бескоровайный: Счастлив, что дебютировал в Полесье

Прошло больше восьми месяцев с момента появления защитника Даниила Бескоровайного в житомирском "Полесье". Однако его дебют в этом клубе из-за тяжелой травмы крестообразной связки колена и длительного восстановления состоялся только недавно, в матче 20-го тура Премьер-лиги с одесским "Черноморцем", в котором была одержана победа 3:1. Главный тренер житомирцев Имад Ашур дал возможность 26-летнему игроку принять участие в поединке, выпустив его на замену незадолго до финального свистка.

Об эмоциях, связанных с возвращением на поле после длительного перерыва Бескоровайный рассказал в интервью корреспонденту UA-Футбол.

- Как чувствуете себя сейчас? – первым делом интересуюсь у футболиста.

- Чувствую хорошо. Я очень счастлив, что в прошлом туре смог дебютировать за команду "Полесье". С нетерпением жду того момента, когда смогу помогать ей полноценно, чтобы выходя на матч с первых минут показывать хороший уровень, чтобы одерживать победы в каждой игре.

- За такой длительный срок, наверное, успели соскучиться по любимому делу - футболу?

- Конечно. Я очень скучал по игре, скучал по особым эмоциям, которые дает футбол, по жажде победы. Я хочу побеждать в каждом матче - так же, как и "Полесье". Этот клуб ставит перед собой большие задачи, направленные лишь на достижение высоких целей. У нас для этого есть все условия, поэтому будем делать все зависящее от себя, чтобы бороться за призовые места.

- До матча с "Черноморцем" вы трижды были в числе запасных. Готовы были сыграть уже в декабре против "Шахтера"?

- В том матче я действительно находился на скамейке запасных. Уже тогда я чувствовал себя хорошо, поэтому если возникла бы необходимость выйти на поле, то сыграл бы. В любой момент, если мне предоставят шанс, я постараюсь им воспользоваться и выполнить все то, что помогло бы нашей команде в получении положительного результата.

- Насколько трудно далась победа над "Черноморцем"?

- Как по мне, игра с одесской командой нам удалась. Мы играли очень хорошо и могли забивать еще больше. Но, к сожалению, в ходе поединка не реализовали несколько хороших возможностей. Думаю, что результат этого матча является закономерным. Жаль, что мы пропустили мяч, который был необязательным. В ситуации, которая этому предшествовала, можно было сыграть по-другому.

Но это футбол, в котором взятие ворот всегда становятся следствием чьих-то ошибок. Так произошло и на этот раз. Впрочем, как бы там ни было, а мы получили результат 3:1, и хорошо, что победили. Сейчас уже готовимся к следующей игре - с ровенским "Вересом", в которой тоже будем настроены только на победу.

- В последнее время в "Полесье" появилось немало легионеров. Что скажете о них?

- Да, легионеров у нас много, и это хорошо. Ведь с их стороны будет большая помощь "Полесью" в борьбе за высокие места и завоевании трофеев. Наличие в клубе иностранных игроков дает возможность нам расти вместе с ними, а им - вместе с нами. Каждый может научиться чему-то друг у друга.

- Языковой барьер не мешает в общении с иностранцами?

- Относительно карьерного роста, то не думаю, что есть какие-то языковые проблемы. Если говорить за себя, то я знаю несколько языков. Мне пришлось играть за рубежом, поэтому хорошо освоил словацкий, а также свободно разговариваю на английском. А вот что касается легионеров, то буду помогать им быстрее адаптироваться, способствуя в скорейшем изучении украинского языка.

- От третьего места "Полесье" сейчас отделяет шесть очков. Как считаете, бросить вызов "Шахтеру" и "Александрии", которые занимают соответственно третье и второе места, еще не поздно?

- Отвечая на этот вопрос повторюсь: "Полесье" ставит перед собой только большие задачи. Мы ведем борьбу за победу в каждом матче и стремимся к этому в каждом туре. Да, мы понимаем, что есть турнирная таблица. Однако самое главное для нас - это двигаться вперед, выполнять тренерские требования как в игре, так и на тренировках. Если на каждую игру мы будем выходить с максимальным настроем на победный итог, то уверен, что не только сейчас, а всегда будем бороться только за призовые места.

- В следующем туре чемпионата "Полесье" будет играть с "Вересом". Что скажете об этом сопернике?

- "Верес" является хорошо сбалансированной и очень дисциплинированной командой. Видно, что у ривненчан появилось понимание игры, они хорошо знают, как действовать в том или ином эпизоде. В этом матче мы будем играть на выезде, а в Ровно, как известно, всегда есть горячая поддержка со стороны местных болельщиков. Она "Вересу" очень помогает. Если посмотреть на показатели команды в домашних поединках, то видно, что она всегда играет результативно. Поэтому в Ровно будем настраиваться на очень тяжелую игру. Мы уважаем каждого соперника, однако учитывая цели "Полесья", будем ехать на матч с "Вересом" только за победой.