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Выбыл до конца сезона. У хавбека Черноморца обидный рецидив травмы
Артем Присяжнюк снова поедет на операцию
t.me/ChernomoretsOdessa
Полузащитник "
Как сообщает пресс-служба одесского клуба, на одной из тренировок у Артема случился рецидив тяжелой травмы, полученной еще летом 2024 года.
Восстановление было на завершающей стадии, и игрок уже тренировался в общей группе, был готов сыграть за молодежную команду против сверстников из "Полесья", но снова получил рецидив повреждения.
Впереди Артема ждет операция в специальной клинике в Сербии, после чего - недели реабилитации.
В связи с этим в сезоне 2024/25 он не сыграл ни одного матча за "Черноморец".
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