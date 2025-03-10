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Выбыл до конца сезона. У хавбека Черноморца обидный рецидив травмы

Премьер-лига
Обновлено

Артем Присяжнюк снова поедет на операцию

Выбыл до конца сезона. У хавбека Черноморца обидный рецидив травмы

t.me/ChernomoretsOdessa

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Полузащитник "Черноморца" Артем Присяжнюк выбыл до конца сезона.

Как сообщает пресс-служба одесского клуба, на одной из тренировок у Артема случился рецидив тяжелой травмы, полученной еще летом 2024 года.

Восстановление было на завершающей стадии, и игрок уже тренировался в общей группе, был готов сыграть за молодежную команду против сверстников из "Полесья", но снова получил рецидив повреждения.

Впереди Артема ждет операция в специальной клинике в Сербии, после чего - недели реабилитации.

В связи с этим в сезоне 2024/25 он не сыграл ни одного матча за "Черноморец".

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Черноморец (Одесса) Артем Присяжнюк
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Источник:
ФК Чорноморець
Опубликовал: Михаил Черныш
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