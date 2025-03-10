Алексей Шевченко: Вернидуб – эмоциональный тренер, но это искренний мат, если так можно сказать

Экс-голкипер "Зари" Алексей Шевченко рассказал о Юрии Вернидубе, который тогда возглавлял луганскую команду.

– Вернидуб – эмоциональный тренер, но это "искренний мат", если так можно говорить. Это не просто скинуть ответственность и унизить. Юрий Николаевич – не подлый, искренний человек. Он может даже слишком переживать за команду и футболистов. От кандидата в сборную требует большего.

Вернидуб тонко чувствует, как психолог, на кого можно наорать в нужный момент, а кого это может сломать. Например, когда я мог расслабиться, он сразу: "Шева, давай серьезно" и я собираюсь. Учитывал менталитет иностранцев, бережно к ним относился.

‒ Как поступило предложение присоединиться к "Заре"?

‒ Вернидуб хотел меня пригласить у "Зорю" еще из Запорожья. Потом с "Динамо" приглашал, я не хотел. А через несколько лет я самостоятельно ему позвонил и спросил, заинтересованы ли во мне сейчас. Он согласился меня забрать к себе. Я разорвал контракт с "Динамо" и пошел в "Зарю". Там конкуренция также жесткая – Никита Шевченко, который вызывался в сборную Украины. В итоге Никита уехал в "Шахтер", а я получил свой шанс.