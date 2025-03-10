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Алексей Шевченко: Вернидуб – эмоциональный тренер, но это искренний мат, если так можно сказать

Премьер-лига
Обновлено

Кипер часть своей карьеры провел в Заре

Алексей Шевченко: Вернидуб – эмоциональный тренер, но это искренний мат, если так можно сказать

fczorya.com

Новина українською

Экс-голкипер "Зари" Алексей Шевченко рассказал о Юрии Вернидубе, который тогда возглавлял луганскую команду.

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– Вернидуб – эмоциональный тренер, но это "искренний мат", если так можно говорить. Это не просто скинуть ответственность и унизить. Юрий Николаевич – не подлый, искренний человек. Он может даже слишком переживать за команду и футболистов. От кандидата в сборную требует большего.

Вернидуб тонко чувствует, как психолог, на кого можно наорать в нужный момент, а кого это может сломать. Например, когда я мог расслабиться, он сразу: "Шева, давай серьезно" и я собираюсь. Учитывал менталитет иностранцев, бережно к ним относился.

‒ Как поступило предложение присоединиться к "Заре"?

‒ Вернидуб хотел меня пригласить у "Зорю" еще из Запорожья. Потом с "Динамо" приглашал, я не хотел. А через несколько лет я самостоятельно ему позвонил и спросил, заинтересованы ли во мне сейчас. Он согласился меня забрать к себе. Я разорвал контракт с "Динамо" и пошел в "Зарю". Там конкуренция также жесткая – Никита Шевченко, который вызывался в сборную Украины. В итоге Никита уехал в "Шахтер", а я получил свой шанс.

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Заря (Луганск) Юрий Вернидуб Алексей Шевченко
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
10.03.2025 в 21:13
Шева расскажи что про Бабича
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
10.03.2025 в 21:13
Шева расскажи что про Бабича
Ответить
0
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