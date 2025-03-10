Ингулец на дне таблицы: почему назначение Кобина не сработало?

Тренерам приходится тяжело в нынешних реалиях. Абсолютно неважно в каком чемпионате выступает команда, но если результата нет спустя сезон – с ними прощаются. Вот и в нашем родном УПЛ может случиться похожая история. "Ингулец" находится на самом дне турнирной таблицы в Премьер-лиге и похоже, что ситуацию уже не исправить. На какие бы меры не шло руководство – ничего не помогает. Как только команда выиграла Первую лигу в сезоне 2023/2024 и пошла на повышение в УПЛ болельщики услышали новость о назначении Василия Кобина по пост главного тренера. Но вот сразу не пошло и "Ингулец" столкнулся с серьезными трудностями.

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К назначению Кобина болельщики отнеслись по разному. Одна часть была уверена, что он как некий спасательный круг и сможет вернуть команду как минимум в середину турнирной таблицы, а остальные ожидали полного провала. Как мы можем наблюдать спустя определенное время, то вторые оказались правы. Предпосылок к тому, чтобы "Ингулец" хотя бы останется в УПЛ нет. Но в то же время не стоит вешать ярлыки и спускать всех собак на Кобина. А может дело не только в нем?

В роли главного тренера

Футбольная общественность знала Василия Кобина как игрока и здесь также мнение разделилось. Одни называли его универсальным игроком, который мог закрыть несколько позиций и были рады, что наблюдали за игрой такого футболиста. А вот вторая часть, включающая в себя экспертов видели кем на самом деле является Кобин, как игрок. Нельзя даже сказать, что он полноценно где-то провел сезон. Василий сменил более пяти клубов за свою карьеру и единственное где он здорово сыграл был футбольный клуб "Минай". Там Кобин отыграл на все 100%, ведь сыграл 2 игры и забил 2 гола.

С 2019 по 2021 Василий тренировал "Минай", что также можно охарактеризовать по разному. Были и успешные отрезки в истории команды, но в конечном итоге это все скатилось в Первую лигу. После чего мы увидели Кобина в роли спортивного директора "Металлиста", но здесь также не срослось. И вот тот день настал, когда Василий был назначен на пост главного тренера "Ингульца". Приход Кобина в "Ингулец" вызвал неоднозначную реакцию. С одной стороны, тренер имел опыт работы с клубами, которые борются за выживание. С другой – его карьера не давала оснований считать, что он способен вывести команду на новый уровень. Основной вопрос: почему именно Кобин? Возможно, руководство искало молодого и амбициозного специалиста, способного вдохнуть жизнь в "Ингулец". Однако результаты говорят об обратном – команда оказалась в затяжном кризисе.

Кризис "Ингульца" в сезоне 2024/2025 является следствием комплекса факторов, включая тренерские решения, управленческие просчеты и недостатки в составе. Василий Кобин, несмотря на трудности, имеет потенциал для вывода команды из кризиса при условии поддержки со стороны руководства и усиления ключевых позиций. Важно отметить, что стабильность и последовательность в действиях всех участников процесса являются ключевыми для достижения положительных результатов в будущем.

Кто виноват в кризисе? Только ли Кобин?

Чтобы ответить на данный вопрос нужно понять корень проблемы и постараться начать с тактических аспектов. При Кобине не прослеживается стабильность. Текущая игра "Ингульца" не соответствует уровню УПЛ и над ней нужно усердно работать. Ведь проблемы начинаются в обороне, где команда сыпется и пропускает простые мячи из-за позиционных ошибок. Далее при просмотре центра поля становится очевидным отсутствие контроля. Игроки "Ингульца" банально не могут диктовать и задавать темп игры своим оппонентам даже из нижней части турнирной таблицы. Ну и финальным будет линия атаки, которая также имеет одни из наихудших показателей в УПЛ. Реализация хромает, а если команда не забивает, то и в верхней части таблицы ей делать нечего.

В турнирной таблице все прекрасно видно, но что с более углубленными статистическими показателями. Как было ранее отмечено, что команда не уверенно играет в центре поля, что сказывается на таком компоненте как владение мячом. В этом показателе (42%) "Ингулец" очень уступает своим конкурентам в УПЛ. К этому всему также причастен процент точных передач. С трудом набирается порядка 70%, что является одним из худших показателей в лиге. Все это отображает проблемы в организации игры, а также демонстрируют слабые стороны "Ингульца" в текущем сезоне.

Одна из последних игр "Ингульца" была против "Руха" и здесь сложно смотреть без слез. Первое, что бросается в глаза – это статистика. Абсолютно "мертвая" игра со стороны обоих коллективов. На двоих команды ударили всего навсего два раза за 90 минут. При этом было около равное владение и к слову игроки "Ингульца" так ни разу и не ударили по воротам соперника.

"Рух" нам предложил максимально вертикальный футбол. Очень много борьбы, в 1-м тайме мы вообще проигрывали борьбу, проигрывали подбор. На 2-й тайм внесли некоторые коррективы, начали выигрывать подбор и начали выходить из-под давления. Игра была для нас очень тяжелой. Здесь причина, конечно, есть: мы 2,5 месяца работаем на искусственном поле. Если мы в прошлый раз играли на "Горняке" в Кривом Роге, мы думали, что тяжелое поле, то здесь гораздо труднее – и оно дало о себе знать”, – сообщил Кобин после игры против "Руха".

Можно ли считать Кобина главным виновником провала? Частично да, но проблемы "Ингульца" лежат глубже. И здесь можно начать с трансферной политики клуба, так как летом команда потеряла ключевых игроков, но адекватного усиления не последовало. И здесь важно разобраться в причинах происходящего. Так как это может быть решение руководства не выделять денег или же малый объем инвестиций. И здесь уже будут вопросы совершенно не к главному тренеру. Правда зимой можно было наблюдать некие переходы молодых и амбициозных футболистов. но проблема в том, что этого недостаточно для спасению клуба от Первой лиги.

"Что они сделали для того, чтобы Ингулец играл дома? Мы в селе построили стадион за четыре миллиона евро. Таких людей на руках надо носить, а они чураются. Сидите себе в Киеве, а мы в футбол будем играть", – сообщил Поворознюк.

Руководство клуба тоже причастны к провалу команды. УАФ безусловно не святые ребята и к ним есть ряд определенных вопросов, но так тоже нельзя. Клуб строит стадион, который может и не понадобиться. "Ингулец" может слететь в Первую лигу с огромной долей вероятности, а миллионы евро вкладываются не в трансферы. А об игроках нужно думать в первую очередь, так как ряд футболистов команды не соответствуют уровню УПЛ, что усложняет работу тренерскому штабу.

Будущее Кобина и "Ингульца": есть ли шансы на спасение?

Многие назовут ситуацию тревожной, но это будет мягко сказано. Команда находится в катастрофическом положении и нужно было предпринимать какие-то действия еще вчера. Но помимо всего этого нужно понять, а что делать с тренерским штабом Василия Кобина? Однозначного ответа на данный вопрос нет. Здесь не нужно быть футбольным экспертом, для того, чтобы оценить шансы на сохранение прописки в Премьер-лиге. Математически понятно, что в лучшем случае болельщики могут рассчитывать на стыковые матчи своей команды. И даже ведь это вызывает ряд сомнений, а тот же плей-офф еще нужно будет пройти.

Если тенденция будет продолжаться, то увольнение Кобина станет лишь вопросом времени. Но руководству стоит понимать, что даже новый тренер не сможет гарантировать выход из кризиса. Даже клубы с мировым именем в топ-5 европейских чемпионатах при смене тренерского штаба не решали свои проблемы. Как правило ситуация лишь только ухудшалась, а руководство продолжало обвинять всех, но про себя почему-то забывали.

Василий Кобин получил отличнейший шанс, но пока не оправдал ожиданий. Здесь мы можем наблюдать типичный "цугцванг". Это положение, при котором каждый последующий ход ведет к ухудшению ситуации. Одним из правильных решений пожалуй будет принять тот факт, что команда вылетает в Первую лигу. При этом всем Василий остается тренером и получает полный "карт-бланш" на предстоящем трансферном окне. И естественно кредит доверия как минимум на 1-2 сезона, с условием возврата в УПЛ за это время.

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