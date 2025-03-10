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Большое возвращение. Колос представил нового главного тренера

Премьер-лига
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Правда пока с приставкой и.о.

Большое возвращение. Колос представил нового главного тренера

koloskovalivka.com

Новина українською

"Колос" объявил о назначении нового главного тренера, которым стал Руслан Костышин.

Специалист принял команду после увольнения Александра Поздеева с приставкой исполняющий обязанности.

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Костышин сегодня был представлен команде и провел первую тренировку. О его помощниках в главной команде клуб сообщит в ближайшее время.

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Напомним, что Поздеев был уволен с должности главного тренера "Колоса" после поражения от "Александрии" (0:1). Сейчас ковалевцы занимают 12-е месте в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 18 очков.

Стоит отметить, что под руководством 48-летнего Костышина "Колос" прошел путь от любительского коллектива в УПЛ, где впервые в истории клуба вышел в еврокубки, а также достиг рекордного 4 места.

Тренер подал в отставку в августе 2021-го после поражения от "Динамо" (0:7), после чего полгода проработал вице-президентом "Колоса", а затем на год возглавил казахстанский "Аксу". В последнее время работал экспертом на УПЛ ТВ.

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Руслан Костышин Колос (Ковалевка)
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Источник:
Колос
Опубликовал: Михаил Черныш
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