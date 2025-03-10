При чем здесь Месси? Бразильский новичок Шахтера объяснил выбор игрового номера

Бразильский новичок донецкого "Шахтера" Алиссон Сантана объяснил выбор игрового номера в команде и назвал футболистов, которыми он восхищается больше всего.

- Кем из футболистов ты восхищаешься и с чьей игрой мог бы сравнить свою?

- Если брать в целом за всю историю футбола, то мой любимый игрок — Лионель Месси. А если брать среди игроков, которые сейчас выступают в Европе на высоком уровне, то это Савиньо и Ламин Ямаль. Как по мне, в определенных чертах мы с ними похожи, я слежу за их игрой, за их перформансами. Не говорю, что могу сейчас себя сравнивать в плане качества игры с такими выдающимися исполнителями, но для меня они мотивируют меня, и я хотел бы по своему стилю быть похожим на них.

- Под каким номером ты будешь играть в "Шахтере" и почему выбрал именно это число?

- Я выбрал номер 30, потому что Месси в своем первом сезоне в "Барселоне" также играл под этим номером. Для меня это некий символизм, который было бы также приятно подтвердить на футбольном поле.

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Напомним, что "Шахтер" подписал Алиссона Сантану из "Атлетико Минейро". Ранее появлялась информация о том, что сумма его трансфера составит около 16 миллионов евро. Контракт с 19-летним игроком рассчитан до 2030 года.