Официально: Колос уволил не только Поздеева, но и его штаб, селекционную службу и админперсонал

" Колос " официально объявил об увольнении не только главного тренера Александра Поздеева, но и его штаба, селекционной службы и административного персонала.

"ФК "Колос" благодарит за добросовестный труд Александра Поздеева и его тренерский штаб, а также благодарим селекционную службу и административный персонал за большой вклад в развитие нашего клуба.

Напомним, что Александр Поздеев и его тренерский штаб работал с юношеской командой "Колос" U-19, а в мае прошлого года возглавил главную команду.

Наш клуб благодарит за преданность делу этих специалистов и желает всего наилучшего в их дальнейших карьерах", - говорится в заявлении клуба.