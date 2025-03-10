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Официально: Колос уволил не только Поздеева, но и его штаб, селекционную службу и админперсонал

Премьер-лига

Большая чистка в Колосе

Официально: Колос уволил не только Поздеева, но и его штаб, селекционную службу и админперсонал

Фото - ФК Колос

Новина українською

"Колос" официально объявил об увольнении не только главного тренера Александра Поздеева, но и его штаба, селекционной службы и административного персонала.

"ФК "Колос" благодарит за добросовестный труд Александра Поздеева и его тренерский штаб, а также благодарим селекционную службу и административный персонал за большой вклад в развитие нашего клуба.

Напомним, что Александр Поздеев и его тренерский штаб работал с юношеской командой "Колос" U-19, а в мае прошлого года возглавил главную команду.

Наш клуб благодарит за преданность делу этих специалистов и желает всего наилучшего в их дальнейших карьерах", - говорится в заявлении клуба.

Напомним, что чуть позже ковалевский клуб сообщил, что команду в качестве исполняющего обязанности принял Руслан Костышин.

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Руслан Костышин Колос (Ковалевка) Александр Поздеев
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Источник:
Колос
Опубликовал: Михаил Черныш
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