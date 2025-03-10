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Не выдержал нагрузок на тренировке? У новичка Динамо подозрение на мышечное повреждение
Валерий Лучкевич недавно присоединился к киевской команде
fcdynamo.com
Украинский комментатор и журналист Виктор Вацко рассказал, что новичок "Динамо" Валерий Лучкевич получил повреждение на тренировке.
"Вчера на тренировке Лучкевич попал под динамовский темп и под требования динамовские. И сошел.
Говорят, какая-то мышечная травма. Не знаю, насколько серьезная. Но сошел человек с тренировки", – сказал Вацко.
Напомним, что "Динамо" подписало 29-летнего правого защитника на правах свободного агента после ухода из "Колоса".
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Источник:Вацко Live
Опубликовал: Михаил Черныш
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