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Не выдержал нагрузок на тренировке? У новичка Динамо подозрение на мышечное повреждение

Премьер-лига

Валерий Лучкевич недавно присоединился к киевской команде

Не выдержал нагрузок на тренировке? У новичка Динамо подозрение на мышечное повреждение

fcdynamo.com

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Украинский комментатор и журналист Виктор Вацко рассказал, что новичок "Динамо" Валерий Лучкевич получил повреждение на тренировке.

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"Вчера на тренировке Лучкевич попал под динамовский темп и под требования динамовские. И сошел.

Говорят, какая-то мышечная травма. Не знаю, насколько серьезная. Но сошел человек с тренировки", – сказал Вацко.

Напомним, что "Динамо" подписало 29-летнего правого защитника на правах свободного агента после ухода из "Колоса".

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Виктор Вацко Динамо (Киев) Валерий Лучкевич
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Источник:
Вацко Live
Опубликовал: Михаил Черныш
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