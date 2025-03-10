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До 15 млн евро. Шахтер ведет переговоры по очередному молодому бразильцу
Атакующий универсальный атакер
shakhtar.com
Украинский комментатор и журналист Виктор Вацко рассказал, что "Шахтер" ведет переговоры по трансферу очередного бразильского атакующего игрока, при этом не назвав его имя.
"Мне рассказывают, что "Шахтер" сейчас в переговорном процессе по еще одному молодому бразильскому таланту. Атакующего универсала. Который может сыграть и правого вингера, и центрфорварда, и 10-ку.
Там тоже сумма трансфера будет серьезной – до 15 млн евро. Скажу так, 10+ млн евро", - сказал Вацко.
Напомним, что сегодня "Шахтер" объявил о подписании 19-летнего вингера Алиссона Сантаны. По данным СМИ примерная сумма трансфера составила порядка 16 миллионов евро.
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