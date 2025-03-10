Вацко: Даже если Шахтер не выиграет чемпионат, у Пушича есть полное доверие от Ахметова

Украинский журналист и комментатор Виктор Вацко заявил, что " Шахтер " летом не планирует увольнять главного тренера Марино Пушича.

"Насколько я знаю, даже если "Шахтер" в этом сезоне не выиграет чемпионство, в клубе спокойны. На Пушича никакого давления. У Пушича есть полный кредит доверия от Рината Ахметова. Он может спокойно работать над подготовкой команды к следующему сезону, у него, еще раз повторюсь, это важно, абсолютное право на ошибку. И "Шахтер" планирует свое как минимум ближайшее будущее именно с Марино Пушичем. Это так, информация из середины клуба", – сказал Вацко.

Напомним, что "Шахтер" сейчас идет на 3-м месте в таблице УПЛ, остывая от "Александрии" на 4 очка, и от "Динамо" - на 10.

Марино Пушич работает с командой с осени 2023 года.