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Вацко: Даже если Шахтер не выиграет чемпионат, у Пушича есть полное доверие от Ахметова
Полное доверие к тренеру
shakhtar.com
Украинский журналист и комментатор Виктор Вацко заявил, что "
"Насколько я знаю, даже если "Шахтер" в этом сезоне не выиграет чемпионство, в клубе спокойны. На Пушича никакого давления. У Пушича есть полный кредит доверия от Рината Ахметова.
Он может спокойно работать над подготовкой команды к следующему сезону, у него, еще раз повторюсь, это важно, абсолютное право на ошибку. И "Шахтер" планирует свое как минимум ближайшее будущее именно с Марино Пушичем. Это так, информация из середины клуба", – сказал Вацко.
Напомним, что "Шахтер" сейчас идет на 3-м месте в таблице УПЛ, остывая от "Александрии" на 4 очка, и от "Динамо" - на 10.
Марино Пушич работает с командой с осени 2023 года.
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