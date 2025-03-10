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Карпаты - Шахтер: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Карпаты - Шахтер: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 11.03.2025 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
ФК Шахтар
Опять в контексте противостояния с участием "горняков" мы говорим о центральном поединке тура. Об уже аж 21-м туре, который нетрадиционно начинается посреди недели - во вторник.
Обе наши команды, на данный момент, являются представителями верхней части турнирной таблицы украинского первенства. Подопечные Владислава Лупашко расположились на 7-й позиции, ну а дончане под руководством Марино Пушича - замыкают топ-3.
Первая встреча этих коллективов в текущей кампании завершилась разгромной победой именно "Шахтера" - со счетом 5:2.
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Поединок 21-го тура чемпионата Украины сезона 2024/2025 "Карпаты" - "Шахтер" состоится во вторник, 11-го марта 2025-го года, в 18:00. Встреча пройдет во Львове, на стадионе "Украина".
Смотреть футбол можно будет на канале УПЛ ТВ, который в частности доступен на OTT-платформе MEGOGO.
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно
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