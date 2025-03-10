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"Ходил по магазину в костюме мороженого", - как лидер клуба УПЛ зарабатывал в подростковом возрасте

Премьер-лига
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И платили неплохие деньги

"Ходил по магазину в костюме мороженого", - как лидер клуба УПЛ зарабатывал в подростковом возрасте

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Новина українською

Один из лидеров "Левого Берега" Дмитрий Шастал рассказал, чем зарабатывал в подростковом возрасте.

"Я ходил по METRO (супермаркет) в надувном костюме мороженого. Я уже не помню какой бренд, но нормальный продукт — странно, чего его сейчас нет… Это такое растопленное мороженое в бутылке, типа, как молочный коктейль.

И наша задача была фотогравироваться с людьми в METRO. Платили безумные для нас деньги - 30 гривен в час, но работать можно было только два часа. Какой это был год? 2013-й", – сказал футболист.

Напомним, что Шастал родился в Киеве и является воспитанником столичного клуба "Смена-Оболонь". Он выступал за "Колос", ФК "Полтаву", "Энергию" из Новой Каховки и "Александрию". С лета Дмитрий является игроком "Левого Берега".

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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