Рух попрощался с двумя игроками

" Рух " объявил о прекращении сотрудничества с двумя украинскими футболистами. Команду покидают Руслан Непейпиев и Андрей Столярчук.

21-летний Руслан Непейпиев присоединился к "Руху" в 2020 году. Выступал преимущественно на юниорском уровне, в частности демонстрировал хорошие результаты в Юношеской лиге УЕФА.

За основную команду "Руха" сыграл 3 матча, а также выступал за "Рух-2", где провел 25 поединков и забил 5 мячей.

Андрей Столярчук также сыграл 3 матча за первую команду и отметился одним голом в Премьер-лиге. В составе второй команды провел 8 поединков и забил 1 мяч.