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Рух попрощался с двумя игроками

Премьер-лига

Руслан Непейпиев и Андрей Столярчук покидают львовскую команду

Рух попрощался с двумя игроками

fcrukh.com

Новина українською

"Рух" объявил о прекращении сотрудничества с двумя украинскими футболистами. Команду покидают Руслан Непейпиев и Андрей Столярчук.

21-летний Руслан Непейпиев присоединился к "Руху" в 2020 году. Выступал преимущественно на юниорском уровне, в частности демонстрировал хорошие результаты в Юношеской лиге УЕФА.

За основную команду "Руха" сыграл 3 матча, а также выступал за "Рух-2", где провел 25 поединков и забил 5 мячей.

Андрей Столярчук также сыграл 3 матча за первую команду и отметился одним голом в Премьер-лиге. В составе второй команды провел 8 поединков и забил 1 мяч.

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Рух (Львов) Андрей Столярчук
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Источник:
ФК Рух
Опубликовал: Михаил Черныш
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