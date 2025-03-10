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Рух попрощался с двумя игроками
Руслан Непейпиев и Андрей Столярчук покидают львовскую команду
fcrukh.com
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21-летний Руслан Непейпиев присоединился к "Руху" в 2020 году. Выступал преимущественно на юниорском уровне, в частности демонстрировал хорошие результаты в Юношеской лиге УЕФА.
За основную команду "Руха" сыграл 3 матча, а также выступал за "Рух-2", где провел 25 поединков и забил 5 мячей.
Андрей Столярчук также сыграл 3 матча за первую команду и отметился одним голом в Премьер-лиге. В составе второй команды провел 8 поединков и забил 1 мяч.
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