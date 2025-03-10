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Заканчивается летом. Динамо не планирует продлевать контракт с ветераном

Премьер-лига
Обновлено

У Александра Караваева летом заканчивается контракт

Заканчивается летом. Динамо не планирует продлевать контракт с ветераном

GGBet + ФК Динамо Київ

Новина українською

"Динамо" не планирует продлевать с 32-летним универсалом команды Александром Караваевым.

Как сообщает комментатор и журналист Виктор Вацко, у игрока летом заканчивается контракт с клубом, и на данный момент переговоров по новому соглашению не ведется.

Поэтому, с большой долей вероятностью, ветеран летом покинет киевский клуб.

Напомним, что футболист перешел в "Динамо" из "Зари" летом 2019 года. В этом сезоне Караваев провел 21 матч, забил пять голов и отдал три ассиста.

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Александр Караваев Динамо (Киев)
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Источник:
Вацко Live
Опубликовал: Михаил Черныш
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