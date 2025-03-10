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Алексей Шевченко: В 2014 в Динамо получали минимальную зарплату - основную часть денег давали на руки
Бывший кипер Динамо высказался о президенте киевлян
Фото: ФК Динамо Київ
Экс-кипер "
- Насколько Суркис открыт к футболистам? Можно ли было просто прийти со своей проблемой и пообщаться с ним?
- Пообщаться с ним возможно, но если у него плохое настроение, то тебе только хуже будет. В один день можешь прийти и попросить условно говоря, контракт на 100 тысяч больше и он без вопросов это сделает. А если настроение плохое - мог сказать, что ты даже гривны не заслуживаешь.
- А на какое настроение вы попадали обычно?
- В последнее наше общение оцениваю его настроение 50 на 50. Я много ходил по арендам. Мне обещали, что "Динамо" будет покрывать зарплату, пока я играю в аренде. В итоге за год ничего не дали.
Прихожу об этом говорить с Суркисом, мне дают 10 тысяч за год, а у меня долгов 60. Говорит: "Нет, у меня с собой нет больше, потом я тебе отдам".
До сих пор не отдал, "простил меня" где-то на 200 тысяч "не гривен" в итоге. Я подписал бумагу, чтобы меня отпустили быстренько в "Зарю" и успели заявить. Он же сказал, что "отдаст потом", мы пожали руки. Я ему поверил, потому что в Днепре (родной город Шевченко - прим.) принято выполнять, если обещаешь.
- Самостоятельно или через кого-то пытались связаться с ним по этому вопросу?
- Потом наши общие знакомые общались с ним в Монако или Монте-Карло на эту тему - мол, ты Алексею должен денег. Он сказал, что помнит и ждет письма, где я напишу сумму, сколько ему должен.
Мне звонили где-то в два часа ночи и спрашивали, есть ли у меня подтверждение. Я ответил, что нет - мы же пожали руки. Они посмеялись и сказали, что я не с тем человеком пожал руки.
- Суркис хотел от вас какое-то подтверждение того, что клуб вам еще что-то должен?
- Ну да, но мы же до этого общались, пожали руки и все. Мне сказали, что надо сейчас подписывать контракт с "Зарей", чтобы они успели меня заявить, а остальные деньги получу потом.
- Можно ли было как-то доказать, что задолженность осталась? Возможно, какие-то приложения к контракту, другие документы?
- Нет, в "Динамо" приложения к контрактам были только у Ярмоленко и Ващука, у всех остальных - соглашения "на честном слове".
- Правильно понимаю, что в "Динамо" почти все официально получали минимальную зарплату, а остальные средства платились на "честном слове"?
- Сейчас не знаю, наверное нет, но в 2014 году так и происходило. Я общался с ребятами, они рассказывали о каких-то схемах с международными банками или "ПриватБанком". Тогда давали основную часть денег на руки.
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