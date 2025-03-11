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Алиссон Сантана: Шахтер всегда был и остается отличным трамплином для бразильских футболистов

Премьер-лига
Обновлено

У горняков очередной новичок из Бразилии

Алиссон Сантана: Шахтер всегда был и остается отличным трамплином для бразильских футболистов

shakhtar.com

Новина українською

Бразильский новичок "Шахтера" Алиссон Сантана заявил, что у него на родине хорошо знают "Шахтер".

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– Многие люди в Бразилии хорошо знают "Шахтер", и, пожалуй, ты не являешься исключением. Что тебе было известно до трансфера о новом клубе?

– На самом деле мне было известно довольно много о клубе. Основной факт – это, конечно, то, что "Шахтер" всегда был и остается отличным трамплином для бразильских футболистов, сумевших стать здесь, без преувеличения, звездами футбола. Поэтому я также учитывал этот факт во время перехода: мне очень импонирует эта возможность, и я буду делать все, чтобы пополнить плеяду выдающихся бразильских футболистов в истории "Шахтера" и мирового футбола в целом.

– А кого именно из бразильских экс-игроков "Шахтера" ты знаешь лично? Может быть, с кем-то общался перед переходом или кто-то из них в свое время был для тебя кумиром?

– На самом деле мне были известны имена почти всех выступавших здесь бразильцев в клубе. Если выбирать моих фаворитов, то это, безусловно, Дуглас Коста и Виллиан. Я с детства следил за их игрой, за тем, как развивались их карьеры. Непосредственно общался с Бернардом о его периоде в клубе, получил от него лишь отличные отзывы и рекомендации, что это действительно хорошее место для профессионального роста, где я могу выйти на новый уровень как футболист. Еще среди нынешних игроков я коммуницировал с Кауаном Элиасом и Педриньо, которые также были щедрыми на комплименты клуба и рассказали, насколько прекрасно это место для профессионального развития.

– Как ты видишь свое развитие в "Шахтере" и какие цели себе ставишь?

– Прежде всего, хотел бы получить настолько много трофеев, сколько команда в принципе сможет выиграть за этот период. Также, конечно, хочу внести свой вклад в историю клуба – забивать мячи, отдавать голевые передачи, быть важным игроком на поле и незаменимым за его пределами.

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Источник:
ФК Шахтар
Опубликовал: Михаил Черныш
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